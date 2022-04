Słynny trener o Idze Świątek. Polka ma potencjał stać się legendą?

Niemiecki trener tenisa został poproszony o analizę ostatnich wydarzeń w świecie tenisa wśród pań i tego, co działo się w minionych latach.

Dieter Kindlmann przyznał, że kobiecy tenis w ostatnich latach przeszedł długą drogę i gęstość poziomu sportowego znacznie wzrosła. Teraz nawet pierwsze rundy bywają trudne do wygrania.

"Światowy numer 100 może pokonać gracza z pierwszej dziesiątki w dobry dzień. Ponadto gra staje się coraz bardziej fizyczna, a wielu graczy zmaga się z kontuzjami" - powiedział Kindlmann dla portalu Tenismagazin.de.

Zdaniem Niemca aktualnie nie ma w stawce tak wyjątkowych zawodniczek jak Serena Williams.

"Obecnie Maria Sakkari dociera do finału w Indian Wells, a następnie przegrywa mecz otwarcia w Miami. Nie przydarzyłoby się to wielkim legendom" - dodał 39-latek.

Iga Świątek może zostać liderką na dłużej

Kindlmann nadmienił, że nadchodzi zmiana pokoleniowa i wymienił między innymi Igę Świątek. Czy Polka namiesza na tyle w dyscyplinie, aby stać się prawdziwą legendą?

"W przeszłości zawsze zdarzały się fazy, kiedy po odejściu wielkiej legendy panowała próżnia trwająca od kilku miesięcy do dwóch lat, w której na szczycie była duża różnorodność. Ale znów pojawią się zawodniczki, które staną się legendami i będą grać konsekwentnie na wysokim poziomie. Iga Świątek gra obecnie bardzo konsekwentnie i bardzo dobrze radzi sobie z dużą presją wielu meczów z rzędu. Nadchodzi wielka zmiana pokoleniowa" - ocenił szkoleniowiec.

Słynny trener w dobrym świetle ocenił młodą Polkę. Jego zdaniem Świątek ma spore szanse na to, aby zostać liderką światowych tabel na dłużej.

"Iga Świątek ma do tego potencjał. W wieku 20 lat jest jeszcze bardzo młoda i już jest numerem jeden na świecie. W tym roku gra bardzo konsekwentnie, jest elokwentna i dobrze się sprzedaje, jest zabawna i nie jest robotem. Jej styl gry również wyróżnia się na tle reszty boiska. Dopiero okaże się, jak rozwija się Emma Raducanu po jej sensacyjnym zwycięstwie w US Open. Ma z pewnością największy potencjał marketingowy. Jednak zarówno Świątek, jak i Raducanu muszą się wykazać przez dłuższy czas. W tej chwili nadal trudno to oszacować. Jest też Cori Gauff , która posuwa się krok po kroku do przodu" - dodał Kindlmann.

Iga Świątek w ostatnim czasie kontynuuje swoją dobrą passę. Ostatnio tenisistka wygrała turniej WTA 500 w Stuttgarcie i wciąż utrzymuje się na pierwszym miejscu w rankingu. W tym roku zwyciężyła w 32 spotkaniach, musząc uznać wyższość rywalki jedynie trzy razy. Jej znakomita passa trwa już od 23 meczów.