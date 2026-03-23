Piotr Woźniacki: - Panie Arturze, ja karierę trenerską zakończyłem w momencie, gdy córka Karolina zakończyła swoją aktywną karierę zawodniczą. Ale jedno mogę powiedzieć głośno.

Słucham.

- Gdyby w teamie Igi Świątek lub sama Iga jeszcze nie podjęła decyzji odnośnie następcy Wima Fissette'a, to ja tutaj głośno mówię i wiem, co mówię. To Dawid Celt powinien być brany pod uwagę.

Rozumiem, że nie wpuszcza mnie pan w maliny i za kilka dni nie ukaże się komunikat, że zostaje pan pierwszym trenerem Igi?

- Nie, nie. To wykluczone. Powiem szczerze, że po tym, jak Karolina zakończyła karierę, dostałem bardzo dobre propozycje, ale to już nie ten moment. Mam wspaniałą rodzinę, wnuki, wnuczki i tak dalej, a wiem, ile to kosztuje. Ja zawsze pracowałem z sercem i zaangażowaniem, a nie za pieniądze, żeby była jasność. I wiem, ile to kosztuje energii, czasu i naprawdę poświęcenia. Oczywiście ja też zdaję sobie sprawę, że ludzie teraz by chcieli kogoś, kto jest mądrzejszy o błędy, jakie sam popełniał, jak właśnie ja ze swoją córką. I po tym całym doświadczeniu wiem, w którym kierunku trzeba iść, ale to już jest zamknięta sprawa. Absolutnie nic nie może mnie zmusić do tego, żebym zmienił zdanie.

- Natomiast mogę, z mojego doświadczenia, podpowiedzieć komuś, kogo szanuję za wykonanie dotychczasowej pracy. Czyli Idze mogę podpowiedzieć głośno, choć sama do mnie nie dzwoniła, ani jej tata. Dlatego mówię za pana pośrednictwem, iż uważam, że Dawid Celt jest wartym rozważenia trenerem. Może nie zdobył sześciu Grand Slamów z zawodnikiem, ale był i jest z byłą zawodniczką Agnieszką Radwańską, jest coachem reprezentacji, umie się dogadać i wie co i jak. Do tego myśli po polsku, a to jest tutaj bardzo ważny element.

No dobrze, wskazał pan Dawida Celta. To teraz hipotetyczna sytuacja, gdyby zbudowany pańskimi wypowiedziami Dawid chciał, aby podzielił się pan swoją optyką i spostrzeżeniami. W takim nieformalnym układzie wszedłby pan w rolę głosu doradczego?

- Od razu powiem: jeżeli Dawid by się zgodził, bo ja z nim ani nie rozmawiam i, jeśli coś, to nawet go przepraszam, to tylko i wyłącznie w sytuacji, gdyby zgłosiła się do mnie Iga o jakąkolwiek pomoc w sensie doradczym. Wówczas absolutnie ze swojego doświadczenia i mojej córki doświadczenia mógłbym jak najbardziej być otwarty i przy kawie sobie porozmawiać. Ale nie wyprzedzajmy faktów, ani nie róbmy jakichś dziwnych kroków. Jedno, co mogę powtórzyć jeszcze raz, bo uważam za właściwy kierunek, to broń Boże w tej chwili nie szukać trenerów nie wiadomo jakich, którzy są wolni lub mogliby być. Prosta rzecz: ona umie grać, wchodzi w dobry moment w sezon, bo przed nią ziemia. Jej potrzeba kogoś, kto rozumie ją, a ona rozumie jego.

- Ja wiem, że Iga jest komunikacyjna w różnych językach, ale myśli po polsku. To nie znaczy, że ona ma mieć tylko polskich trenerów, broń Boże, bo byśmy doszli do jakiegoś absurdu. Jednak uważam, że w tym momencie to jest bardzo dobra chwila, żeby jeszcze raz spróbować z kimś z Polski. I jakby wypuścić powietrze z tego balonu. Nawet żeby to było okresowe, jeśli nawet nie podjęli decyzji końcowej, ale by spróbować. Uważam, że to naprawdę dużo by jej dało.

Czyli gdyby nie było pełnej wizji, jak mogłoby to wyglądać na dłuższą metę, na zasadzie spróbowania, dając sobie ustalony okres czasu?

- Tak jest, orientując się, czy ta współpraca byłaby efektywna. Tym bardziej, że Dawid Celt jest kapitanem reprezentacji Polski, gdzie ona gra w tej reprezentacji. To jest najprostsza rzecz, jaka może się zadziać w zasadzie z dnia na dzień. Oboje mieszkają w Polsce, w Warszawie. To jest idealny układ, żeby nabrać trochę czegoś innego. Myślę, że to by było najrozsądniej i z dnia na dzień byłaby zaopiekowana. Ja nie wiem, jak oni myślą, ale decyzja najprawdopodobniej była przemyślana. To nie jest tak, że ona dzisiaj powiedziała o tym i nie przemyślała wszystkiego. ale uważam, że to jest właściwy kierunek. To jeszcze, panie Piotrze, bo to jest też takie zasadne pytanie.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

Iga Świątek

