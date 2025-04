Słynna trenerka nie owijała w bawełnę ws. Świątek. "Martwię się o jej psychikę"

To największa siła i największy problem Igi Świątek

Nadchodzące spotkanie Igi Świątek z Alexandrą Ealą budzi wiele obaw wśród kibiców. Niektórzy obawiają się, że Filipinka może stać się dla Polki nową Jeleną Ostapenko. Rennae Stubbs pochyliła się nad problemem Igi Świątek i podsumowała to, co do tej pory widziała na korcie. Wróciła pamięcią do największych sukcesów aktualnej wiceliderki rankingu WTA.