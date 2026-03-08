Słowa Świątek niosą się po świecie, nagle odpowiedź organizatorów. Jedno słowo

Po dominacji w pierwszym i zaciętej walce w drugim secie Iga Świątek pokonała Kaylę Day 6:0, 7:6(7:2) w drugiej rundzie Indian Wells i zameldowała się w kolejnym etapie. Niedługo po meczu w mediach społecznościowych dodała kilka fotografii oraz krótki wpis. Jej słowa niosą się po sieci, a w komentarzach pojawiła się krótka odpowiedź organizatorów turnieju.

Tenis: Iga Świątek nadała komunikat po meczu Indian Wells
Iga ŚwiątekRobert Prange/Getty ImagesGetty Images

Po blisko miesięcznej przerwie w sobotę wieczorem czasu polskiego do gry wróciła Iga Świątek. 24-latka ostatni raz rywalizowała w Dosze, gdzie miejsce miał turniej WTA 1000. Teraz bierze udział w kolejnych zawodach właśnie tej rangi, Indian Wells. Ten odbywa się w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w słonecznej Kalifornii.

    Rozstawiona z "2" zawodniczka zmagania rozpoczęła od 2. rundy. W niej przyszło jej zmierzyć się z zawodniczką gospodarzy - Kaylą Day. 187. rakieta świata w pierwszym secie prezentowała się słabo, co wykorzystała nasza zawodniczka, wygrywając go 6:0. Druga partia wyglądała natomiast już zupełnie inaczej.

    Sześciokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych przegrywała aż 1:5, lecz mimo to zdołała powrócić do rywalizacji, a o wygranej tego seta decydował tie-break. W nim Świątek pokazała klasę i zwyciężyła 7:2, a cały mecz 2:0. W ten sposób awansowała do kolejnej fazy Indian Wells.

    Organizatorzy odpowiedzieli Świątek. Wystarczyło jedno słowo

    Niedługo po meczu w mediach społecznościowych tenisistka opublikowała post z kilkoma fotografiami. Do tego nie zabrakło krótkiego wpisu.

      - Pierwszy mecz na @bnpparibasopen zaliczony. Do zobaczenia w poniedziałek - czytamy.

      Post ten niesie się po sieci, a na tę chwilę zgromadził już blisko 17 tys. polubień. Co ciekawe, nie zabrakło również odpowiedzi ze strony organizatorów zmagań. Ci umieścili w komentarzu tylko jedno słowo - "Jazda". To można interpretować, jako wsparcie dla naszej zawodniczki.

      Następny mecz Iga Świątek rozegra w poniedziałek 9 marca. Będzie to mecz z Marią Sakkari. Godzina starcia nie jest jeszcze ustalona.

