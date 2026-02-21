Słowa Świątek, a potem wycofanie Sabalenki. Wybuchła burza. Historia znów się powtarza

Iga Świątek 31 października 2025 roku wstrząsnęła światem tenisa. Polka ogłosiła bowiem oficjalnie, że w sezonie 2026 nie powinniśmy oczekiwać, że zagra we wszystkich wysoko punktowanych turniejach. Przed całym światem przyznała, że planuje odpuszczać pewne turnieje, aby zadbać o swoje zdrowie.

- Nie będę już w przyszłym roku patrzeć na to, które turnieje są obowiązkowe i za jakie mogę dostać karę. Ułożę kalendarz tak, jak ja uważam, że powinien wyglądać. Zobaczymy, czy będę z tym mentalnie ok, że omijam turnieje, a dziewczyny grają - powiedziała na spotkaniu z mediami.

Świątek, a za nią Sabalenka. Jasny sygnał dla WTA

Te słowa były jasnym sygnałem dla WTA, że należy zmodyfikować kalendarz tenisistek, które zdaniem wielu grają zwyczajnie zbyt dużo. Nie trzeba było długo czekać, a los dał potwierdzenie, że Iga nie rzucała słów na wiatr. Świątek po zagraniu w turnieju WTA 1000 w Dosze ogłosiła, że w kolejnym "tysięczniku" w Dubaju jej nie będzie.

Oficjalną przyczyną tej decyzji była zmiana planów startowych. To nie był koniec, bo w ślad za naszą gwiazdą poszła także liderka rankingu WTA. Aryna Sabalenka również w Dubaju nie gra z powodu pewnych problemów zdrowotnych. Oba wycofania były potężnym ciosem dla organizatorów, którzy zaczęli domagać się surowych kar dla zawodniczek.

"Historia in orbem revertitur" - to łacińskie zdanie oznaczające "historia zatoczyła koło" wielokrotnie miało odzwierciedlenie w rzeczywistości. Może okazać się, że także w przypadku tenisa. Historia tego sportu widziała już bowiem protesty i bunty tenisistek, które miały doprowadzić do zmian.

Tym, być może, najważniejszym jest ciąg zdarzeń, które przez historyków sportu zyskały miano "Original 9" z powodu liczby zaangażowanych w protest tenisistek. Wszystko odbywało się jeszcze w latach 70. XX wieku. Ta dziewiątka to: Peaches Bartkowicz, Rosie Casals, Judy Dalton, Julie Heldman, Valerie Ziegenfuss, Kristy Pigeon, Kerry Melville, Nancy Richey oraz Billie Jean King.

Panie w 1970 roku zebrały się wspólnie i wszczęły bunt przeciwko nierówności płac w tenisie. Szczególny nacisk kładły na pieniądze, które otrzymywały za występy w tych najważniejszych turniejach, a więc Wielkich Szlemach. Wówczas nagrody mężczyzn były nawet ośmiokrotnie wyższe.

Billie Jean King na czele buntu. Świątek podzieli jej los?

Promotorka oraz wydawczyni magazynu "World Tennis" zorganizowała niezależny turniej dla kobiet w Houston. Ten przyjął nazwę Virginia Slims Invitational. Dziewięć wspomnianych zawodniczek w ramach protestu podpisało kontrakty opiewające na kwotę ledwie jednego dolara dla każdej.

W czystej teorii podpisanie tych kontraktów mogło skończyć się dla całej dziewiątki bardzo źle, a w tym gronie była przecież wielkokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema Billie Jean King Cup. Całej dziewiątce groziło: zawieszenie przez federacje, wykluczenie z udziału w Wielkich Szlemach, a nawet przymusowe zakończenie karier.

Fakt, że na sponsoring zdecydowała się marka Virginia Slims, był kontrowersyjny, bo mowa o firmie produkującej papierosy, ale sprawił także, że zawodniczki stały się niezależne finansowo. Z jednego turnieju zorganizowanego we wrześniu 1970 roku powstał cykl imprez Virginia Slims Circuit, które tenisistkom na zdecydowanie lepsze zarobki.

Niespełna trzy lata po pierwszym Virginia Slims Invitational Billie Jean King doprowadziła do utworzenia Women's Tennis Association, a więc obecnego WTA. Stało się to podczas Wimbledonu 1973, który amerykańska legenda tenisa wygrała.

"Nie prosiłyśmy o przysługę. Prosiłyśmy o sprawiedliwość. Chciałyśmy mieć miejsce do rywalizacji. Chciałyśmy być doceniane za nasze osiągnięcia, a nie tylko za wygląd. I chciałyśmy móc utrzymywać się z gry w zawodowego tenisa." - mówiła wówczas Amerykanka.

WTA początkowo miało odpowiadać za: wspólne negocjowanie nagród, stworzenie touru o jednolitej strukturze, a także miało stanowić znacząco większą siłę przetargową wobec federacji. Efekt przyszedł błyskawicznie. Już w US Open 1973 panie mogły liczyć na takie same premie, jak panowie.

Wielu historyków sportu po dziś dzień uważa, że "Original 9" może być najważniejszym z buntów w historii kobiecego sportu zawodowego. To właśnie z WTA założonym przez Amerykankę obecnie zaczyna walczyć coraz więcej tenisistek, a na ich czele zdaje się być Iga Świątek. Tym razem nie chodzi jednak o pieniądze, a o zdrowie zawodniczek.

