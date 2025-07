"Skrzywdzona" Świątek wypadła z turnieju. Powrót po 2 latach. To może być rekord

Iga Świątek czekała 3 lata na to, by ponownie awansować do ćwierćfinału Wimbledonu. Gdy ostatni raz znalazła się na tym etapie, przegrała z Eliną Switoliną. - Skrzywdzona Iga, bez dwóch zdań - mówili po jednej z kontrowersyjnych sytuacji w tamtym spotkaniu komentatorzy. Teraz Polka jest już o krok, by poprawić swój rekord. Wystarczy, że pokona w najbliższej potyczce Ludmiłę Samsonową. Nawet jednak, gdy tego dokona, Wimbledon będzie wciąż tą wielkoszlemową imprezą, w której 24-latka będzie mogła się pochwalić najgorszym wynikiem w kategorii "personal best".