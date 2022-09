Skradła show na meczu Igi Świątek. Wszyscy patrzyli tylko na nią

Spotkanie o awans do ćwierćfinału długo nie układało się po myśli Igi Świątek. Polka miała gigantyczne problemy i pierwszego seta dość gładko przegrała 2:6.

Liderka światowego rankingu rozkręciła się na szczęście w kolejnych partiach. Dodatkowo jej rywalka zaczęła psuć serwis, popełniając aż 13 podwójnych błędów serwisowych. To dało jej awans do kolejnej US Open.

US Open. Fanka na meczu Świątek skradła show

Jednak nie tylko Światek wzbudzała zainteresowanie kibiców zgromadzonych na korcie US Open. W przerwie między setami na ekranach pojawiła się racząca się piwem fanka.

Publiczność natychmiast zaczęła ją dopingować, by powtórzyła wyczyn Megan Lucky, nazywanej już przez media "Panią Piwko" - od wypijania napoju "na raz" na oczach wszystkich widzów stadionu.

To wyzwanie okazało się dla fanki na meczu Świątek - Niemeier dość trudne, choć ostatecznie kobiecie udało się opróżnić kubek z piwem do cna. A publika entuzjastycznie zareagowała na ten dość kontrowersyjny challenge.