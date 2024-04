Skradła show Idze Świątek, legenda aż nie wytrzymała. Padło kluczowe pytanie

Iga Świątek udała się do Miami jako wielka faworytka, tuż po wygranej w turnieju WTA w Indian Wells , dzięki czemu stanęła przed szansą, by drugi raz w karierze skompletować tak zwany "Sunshine Double". Niespodziewanie polska tenisistka odpadła jednak już w 1/8 finału, przegrywając 4:6, 2:6 z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową .

Show w Miami skradła za to później ostatecznie Amerykanka Danielle Collins, która dotarła aż do wielkiego finału, w którym ograła 7:5, 6:3 reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę . Dla zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych to niezwykle cenny łup u kresu jej kariery. Jak bowiem poinformowała w styczniu, to jej ostatni sezon w zawodowym tenisie.