Skonfundowana Świątek, a potem to wyznanie. Zdradziła, co było kluczem do wygranej
Iga Świątek przywitała się z turniejem WTA 1000 w Rzymie bardzo emocjonującym meczem. Polka po trzech setach pokonała Catherine McNally. W trzeciej rundzie na Igę czekała reprezentantka gospodarzy - Elisabettą Cociaretto. Włoszka nie postawiła trudnych warunków. Iga wygrała 6:1, 6:0. - Serwis działał dobrze, otwierał mi kort - zwróciła uwagę po meczu Iga.
Jak na razie ulubiona część sezonu Igi Świątek nie przebiega tak dobrze, jakby sobie tego życzyła Polka, a także jej kibice. Nasza gwiazda w imprezie rangi WTA 500 w Stuttgarcie debiutowała z nowym trenerem. Wówczas praca wykonana pod okiem Francisco Roiga nie była jeszcze dobrze widoczna.
Wydawało się, że powinna ona zaowocować nieco mocniej w Madrycie. Tam jednak Iga zmagała się nie tylko z rywalkami, ale także chorobą. Ze stolicy Hiszpanii wyjechała już po rozegraniu drugiego meczu. Ze słonecznego Madrytu Polka przeniosła się na zdecydowanie wolniejsze korty.
Świątek triumfuje w Rzymie. Szczere słowa Polki
Mowa o obiektach w Rzymie. Turniej w Wiecznym Mieście rozpoczął się dla Igi od trudnej przeprawy. W drugiej rundzie Polka pokonała Catherine McNally. W trzeciej przyszło jej się mierzyć na Campo Centrale z reprezentantką gospodarzy - Elisabetta Cociaretto. Włoszka nie miała żadnych szans.
Iga od pierwszej piłki narzuciła tempo gry niedostępne dla rywalki i ostatecznie wygrała 6:1, 6:0. Po meczu zabrała głos już na korcie. - Chciałam po prostu grać solidnie, grać na swoim poziomie i nie myśleć o przeciwniczce. Zagrałam tak, jak chciałam, zgodnie z planem. Serwis działał dobrze, otwierał mi kort - rozpoczęła Polka. Po wypowiedzi Raszynianki przeprowadzająca wywiad musiała przetłumaczyć słowa Polki na język włoski, co chwilę trwało i wparwiło Świątek w wyraźną konsternację.
Iga została zapytana o kolejną przeciwniczkę - Naomi Osakę. - Naomi jest wielką zawodniczką, grałyśmy wiele razy, szczególnie ten trudny mecz na Roland Garros. Będę gotowa, przygotuję się taktycznie na jutrzejszy mecz - podsumowała krótko nasza gwiazda. Spotkanie z Japonką rozpocznie się nie przed godziną 18:00.