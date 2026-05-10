Skonfundowana Świątek, a potem to wyznanie. Zdradziła, co było kluczem do wygranej

Jak na razie ulubiona część sezonu Igi Świątek nie przebiega tak dobrze, jakby sobie tego życzyła Polka, a także jej kibice. Nasza gwiazda w imprezie rangi WTA 500 w Stuttgarcie debiutowała z nowym trenerem. Wówczas praca wykonana pod okiem Francisco Roiga nie była jeszcze dobrze widoczna.

Wydawało się, że powinna ona zaowocować nieco mocniej w Madrycie. Tam jednak Iga zmagała się nie tylko z rywalkami, ale także chorobą. Ze stolicy Hiszpanii wyjechała już po rozegraniu drugiego meczu. Ze słonecznego Madrytu Polka przeniosła się na zdecydowanie wolniejsze korty.

Świątek triumfuje w Rzymie. Szczere słowa Polki

Mowa o obiektach w Rzymie. Turniej w Wiecznym Mieście rozpoczął się dla Igi od trudnej przeprawy. W drugiej rundzie Polka pokonała Catherine McNally. W trzeciej przyszło jej się mierzyć na Campo Centrale z reprezentantką gospodarzy - Elisabetta Cociaretto. Włoszka nie miała żadnych szans.

Iga od pierwszej piłki narzuciła tempo gry niedostępne dla rywalki i ostatecznie wygrała 6:1, 6:0. Po meczu zabrała głos już na korcie. - Chciałam po prostu grać solidnie, grać na swoim poziomie i nie myśleć o przeciwniczce. Zagrałam tak, jak chciałam, zgodnie z planem. Serwis działał dobrze, otwierał mi kort - rozpoczęła Polka. Po wypowiedzi Raszynianki przeprowadzająca wywiad musiała przetłumaczyć słowa Polki na język włoski, co chwilę trwało i wparwiło Świątek w wyraźną konsternację.

Iga została zapytana o kolejną przeciwniczkę - Naomi Osakę. - Naomi jest wielką zawodniczką, grałyśmy wiele razy, szczególnie ten trudny mecz na Roland Garros. Będę gotowa, przygotuję się taktycznie na jutrzejszy mecz - podsumowała krótko nasza gwiazda. Spotkanie z Japonką rozpocznie się nie przed godziną 18:00.

Iga Świątek rywalizowała z Elisabettą Cocciaretto o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Rzymie

Iga Świątek przegrała z Danielle Collins w trzeciej rundzie WTA 1000 w Rzymie

