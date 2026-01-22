Skarga na Świątek na Australian Open. Kuriozalna akcja, jest reakcja Polki
Do kuriozalnej akcji doszło podczas meczu 2. rundy Australian Open pomiędzy Igą Świątek a Marie Bouzkovą. Zagrana przez Polkę piłka nabrała zaskakującej paraboli lotu, przez co bez udziału rywalki wróciła na kort zajmowany przez Polkę. Czeszka jeszcze próbowała ratować sytuację, lecz bez efektu punktowego. Poskarżyła się sędziemu na Świątek, lecz i to nie pomogło. Po spotkaniu na sytuację zareagowała sama wiceliderka rankingu WTA.
Iga Świątek przebrnęła przez dwie pierwsze rundy Australian Open, pokonując najpierw Yue Yuan (7:6 (5), 6:3), a następnie Marie Bouzkovą (6:2, 6:3). Teraz czeka ją starcie z Anną Kalinską z Rosji. Mecz zaplanowany jest na sobotę 24 stycznia, a dokładną godzinę jego rozpoczęcia poznamy później. Tymczasem jeszcze wybrzmiewają ostatnie akordy starcia Polki z Czeszką. Na tapecie jest zwłaszcza jedna, dość kuriozalna, sytuacja, do której właśnie odnosi się sama Iga.
Nietypowa sytuacja ze Świątek i Bouzkovą. Jest reakcja Polki
W siódmym gemie pierwszego seta, przy wyniku 4:2 dla Igi, doszło do nietypowej sytuacji. Polka uderzyła piłkę, a ta odbiła się najpierw po stronie kortu zajmowanej przez Czeszkę, a potem wróciła na pole wiceliderki rankingu WTA. Obie tenisistki w tym momencie znajdowały się pod siatką. Bouzkova nie chciała dać za wygraną i musnęła jeszcze piłkę, lecz dotknęła przy tym siatki. Punkt powędrował zatem na konto Świątek, z czym jej przeciwniczka nie mogła się pogodzić.
Do akcji musiał wkroczyć sędzia, który - po wideowerfikacji - absolutnie nie zgodził się z punktem widzenia Czeszki i jej skargami na Polkę. Nie zrobiły na nim wrażeniami tłumaczenia Marie, że zachowanie Igi na korcie rzekomo ją przestraszyło i przeszkodziło w prawidłowym zagraniu. Sytuację zdecydowanie skomentowano również na żywo na antenie Eurosportu. "No nie, nie postraszyła jej. To było dziwne, ale nie mogła być wystraszona Bouzkova. Po prostu spanikowała" - padło.
Całej sprawy bez reakcji nie pozostawia sama Świątek. Już po zejściu z kortu i ochłonięciu opublikowała w mediach społecznościowych dwie relacje będące jej komentarzem do głośnej wymiany. Najpierw udostępniła zdjęcie dokumentujące kuriozalny moment, opatrując je roześmianą emotikoną, a następnie pokazała kilka kadrów, na których uchwycono jej reakcję na zajście. "Pokerowa mina" - zażartowała, udowadniając, że ma dużo dystansu.