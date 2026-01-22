Skarga na Świątek na Australian Open. Kuriozalna akcja, jest reakcja Polki

Iga Świątek przebrnęła przez dwie pierwsze rundy Australian Open, pokonując najpierw Yue Yuan (7:6 (5), 6:3), a następnie Marie Bouzkovą (6:2, 6:3). Teraz czeka ją starcie z Anną Kalinską z Rosji. Mecz zaplanowany jest na sobotę 24 stycznia, a dokładną godzinę jego rozpoczęcia poznamy później. Tymczasem jeszcze wybrzmiewają ostatnie akordy starcia Polki z Czeszką. Na tapecie jest zwłaszcza jedna, dość kuriozalna, sytuacja, do której właśnie odnosi się sama Iga.

Nietypowa sytuacja ze Świątek i Bouzkovą. Jest reakcja Polki

W siódmym gemie pierwszego seta, przy wyniku 4:2 dla Igi, doszło do nietypowej sytuacji. Polka uderzyła piłkę, a ta odbiła się najpierw po stronie kortu zajmowanej przez Czeszkę, a potem wróciła na pole wiceliderki rankingu WTA. Obie tenisistki w tym momencie znajdowały się pod siatką. Bouzkova nie chciała dać za wygraną i musnęła jeszcze piłkę, lecz dotknęła przy tym siatki. Punkt powędrował zatem na konto Świątek, z czym jej przeciwniczka nie mogła się pogodzić.

Rozwiń

Do akcji musiał wkroczyć sędzia, który - po wideowerfikacji - absolutnie nie zgodził się z punktem widzenia Czeszki i jej skargami na Polkę. Nie zrobiły na nim wrażeniami tłumaczenia Marie, że zachowanie Igi na korcie rzekomo ją przestraszyło i przeszkodziło w prawidłowym zagraniu. Sytuację zdecydowanie skomentowano również na żywo na antenie Eurosportu. "No nie, nie postraszyła jej. To było dziwne, ale nie mogła być wystraszona Bouzkova. Po prostu spanikowała" - padło.

Całej sprawy bez reakcji nie pozostawia sama Świątek. Już po zejściu z kortu i ochłonięciu opublikowała w mediach społecznościowych dwie relacje będące jej komentarzem do głośnej wymiany. Najpierw udostępniła zdjęcie dokumentujące kuriozalny moment, opatrując je roześmianą emotikoną, a następnie pokazała kilka kadrów, na których uchwycono jej reakcję na zajście. "Pokerowa mina" - zażartowała, udowadniając, że ma dużo dystansu.

Iga Świątek zareagowała na kuriozalną akcję

