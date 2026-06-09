Skandalista atakował Świątek. Wrócił na kort po sześciu miesiącach. Ależ występ

Nick Kyrgios był tym tenisistą, który najgłośniej wypowiadał się, gdy na światło dzienne wyszły sprawy dopingowe Jannika Sinnera i Igi Świątek. Polkę ostatecznie nie spotkała żadna realna kara, Włoch po ugodzie z Międzynarodową Agencją Antydopingową pauzował przez trzy miesiące.

Australijczyk regularnie atakował Polkę w mediach, gdy na korcie tenisowym mu nie szło albo w ogóle się na nim nie pojawiał. - Dwa światowe numery jeden zostały złapane na dopingu. To jest obrzydliwe dla naszego sportu. Stara karta, jestem ofiarą - ten tenisowy świat naprawdę kontroluje narrację - to kiepski żart - mówił pod koniec 2024 roku.

Kyrgios imponuje po powrocie. Udany występ

Od tego momentu rozegrał ledwie sześć meczów i większość z nich przegrał. Ostatni raz na korcie w oficjalnym spotkaniu pojawił się 6 stycznia w Brisbane. Wówczas poległ z Kovaceviciem. Po pół roku Australijczyk znów próbuje wrócić do gry na najwyższym poziomie na swojej być może ulubionej nawierzchni.

Kyrgios na swój powrót wybrał bowiem okres gry na trawie. Australijczyk przystąpił do turnieju w Stuttgarcie z dziką kartą. W pierwszej rundzie po drugiej stronie siatki stał równie nieprzewidywalny zawodnik - Corentin Moutet. Pierwszy set tego starcia ułożył się dla Kyrgiosa znakomicie.

31-latek już przy pierwszej próbie przełamał swojego rywala z Francji na 2:0 i od tego momentu kontrolował przebieg rywalizacji. Wygrał tę partię 6:3. Podobnie sytuacja ułożyła się w drugim secie. Tym razem zaczynał jednak Moutet i znów Francuz stracił podanie, a Kyrgios wyszedł na prowadzenie 1:0.

Kolejne gemy serwisowe trafiały do podających. Nie zmieniło się to już do ostatniej piłki meczu. Kyrgios nie mierzył się nawet z jedną koniecznością bronienia piłki na przełamanie. W całym meczu przy podaniu stracił ledwie 14 punktów. Ostatecznie drugą partię wygrał 6:4. W kolejnej rundzie zagra z Sho Shimabukuro.

Nick Kyrgios ADRIAN DENNIS AFP





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