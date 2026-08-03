Szerokim echem odbiły się słowa Ewy Woydyłło na temat Igi Świątek. Ekspertka w dziedzinie psychologii w podcaście "Return" nie gryzła się w język oceniając sytuację sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej i głośno stwierdziła, że tenisistka nie lśni już jak prawdziwa gwiazda, a jest jedynie "spadającym meteorem". Na tym jednak nie zakończyła kąśliwym uwag pod adresem Raszynianki.

"Ona wyskoczyła jako taka gwiazda i jeszcze wykreowała się na taką rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę. A jest prawdopodobnie głupiutka, wystraszona. Sama nie rozumie tego, co się dzieje. I nawet nie wiem, czy tam da się jej wytłumaczyć, bo przecież nie tylko tam siedzi Abramowicz, ale tam siedzi trzech panów, czterech panów, ojciec, siostra" - oceniła.

Wobec słów Woydyłło obojętnie nie przeszedł m.in. Jacek Hołub, wieloletni dziennikarz "Gazety Wyborczej", a także autor książek o tematyce społecznej. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił on krótkie nagranie, na którym stanął w obronie brązowej medalistki olimpijskiej z Paryża.

"Jestem w szoku. Czy pani psycholog Ewa Woydyłło zdaje sobie sprawę, że to pozbawione empatii i raniące słowa? Nie możemy nikomu pozwalać na przemoc słowną i pogardę. Czy chcielibyście, żeby wasza psycholożka rozmawiała z wami w ten sposób? Czy chcielibyście, żeby wasza psycholożka mówiła w ten sposób publicznie o innych osobach? Dla mnie to skandal" - przyznał.

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Iga Świątek po dłuższej przerwie powraca do rywalizacji na międzynarodowym poziomie. We wtorek rozstawiona z numerem siódmym polska zawodniczka rozpocznie zmagania w ramach turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. W 1/32 finału jej rywalką będzie Sara Bejlek. Następnie była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa przeniesie się do Cincinnati, gdzie bronić będzie wywalczonego przed rokiem tytułu.

Warto przypomnieć, że przed naszą reprezentantką jeszcze jedna, bardzo ważna impreza - US Open. Świątek w przeszłości miała już okazję wygrać tę wielkoszlemową imprezę, w 2022 roku w finale pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6(5) i wywalczyła wówczas swoje trzecie trofeum Wielkiego Szlema w karierze. W tym roku tytułu w Nowym Jorku bronić będzie Aryna Sabalenka. Białorusinka w ubiegłym sezonie pokonała w decydującym meczu Amandę Anisimovą 6:3, 7:6(3).

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Iga Świątek Henry Nicholls East News

Iga Świątek CHRISTOPHE ENA East News

Iga Świątek Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP





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