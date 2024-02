Iga Świątek w poniedziałek rozegrała swój pierwszy mecz w tegorocznym WTA 1000 w Dosze. Polka nie dała rywalce żadnych szans i odprawiła ją do domu w nieco ponad godzinę. W trakcie meczu doszło do niecodziennych incydentów, bo nad kortem latali paralotniarze. Jak się okazało, była to polska grupa sportowców. Ci wystosowali już oficjalne przeprosiny. "Iga - przepraszamy" - napisali na Instagramie.