Skandal na korcie w Cancun. Mecz Sabalenki przerwany, kompromitujące okoliczności

To był pojedynek, na który wszyscy czekali, z różnych względów. Mieliśmy do czynienia ze starciem największych rywalek Igi Świątek, które w bezpośrednim pojedynku walczyły o awans do półfinału WTA Finals. Zasada była bardzo prosta - zwyciężczyni spotkania przechodziła do dalszej fazy turnieju. Okazało się jednak, że na wygraną tego pojedynku będziemy musieli jeszcze zaczekać. Przy stanie 6:2, 3:5 z perspektywy liderki rankingu WTA, mecz został przerwany i będzie dokończony za kilkanaście godzin.