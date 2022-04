Co za osiągnięcie Iga!!! Numer 1 WTA!!! W niecałe 2 miesiące odwróciłaś wszystko do góry nogami! Wiem, że teraz sama jesteś świadoma tego, że możesz osiągnąć dosłownie WSZYSTKO co chcesz i na co ciężko pracujesz! Niecałe 1,5 roku temu, po Twojej wygranej na Roland Garros 2020 uważałam, że to było niewyobrażalne, a teraz brakuje mi słów, żeby opisać Twoje obecne sukcesy. Jestem z Ciebie niezmiernie dumna, z tego jak się rozwinęłaś przez te lata nie tylko jako zawodnik, ale głównie jako człowiek. Jesteś nie do zatrzymania! Kocham Cię mocno!

- napisała na swoim Instagramie.