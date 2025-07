Siostra Igi Świątek szczerze o planach mistrzyni Wimbledonu. "Przydadzą się"

"Oczywiście, ja w nią wierzyłam. Wierzyłam w to z całych sił, ale wiadomo, że to jest sport i wszystko mogło się wydarzyć. Przez to, że ten wynik był taki łatwy, to ja się bardzo stresowałam. Nawet bardziej, gdyby to była walka "piłka o piłkę" (...) Czuliśmy szczęście, chyba nic więcej nie przychodzi mi do głowy. Idze przydadzą się teraz wakacje, a ja wracam do pracy" - podsumowała wspaniały mecz w wykonaniu siostry Agata Świątek. Aktualna numer 3 rankingu WTA ma jednak przed sobą przygotowania do powrotu na twardej nawierzchni, czasu na wypoczynek może mieć więc, niestety, stosunkowo niewiele.