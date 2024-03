Siódmy gem był przełomem, potem nastał koncert Igi Świątek. Kapitalny występ Polki

Mecz drugiej rundy turnieju WTA 1000 od samego początku był niezwykle zacięty, żadna z zawodniczek nie wstrzymywała ręki. Pierwszy break point na korzyść Świątek pojawił się w czwartym gemie, ale wówczas Amerykanka wyszła z opresji. Trzy gemy później to Collins nadawała ton grze i wywalczyła sobie dwie okazje na przełamanie . Nasza tenisistka obroniła jednak oba break pointy, a potem wyszła na prowadzenie 4:3 po tym, jak posłała asa.

Obronione break pointy kluczem do zwycięstwa Świątek. Kolejny triumf z Amerykanką

Ten moment okazał się kluczowy dla losów pierwszej partii. Z przeciwniczki liderki rankingu WTA uszło jakby powietrze i kolejny gem przy własnym podaniu przegrała do zera, popełniając przy tym podwójne błędy serwisowe . Raszynianka nie miała problemów z domknięciem seta na swoją korzyść i wygrała go 6:3.

Świątek nie zatrzymywała się i kontynuowała świetną serię także na początku drugiej partii. Amerykanka robiła jeszcze co mogła, by nawiązać rywalizację, ale widać było, że z każdym gemem stawała się coraz bardziej bezradna. Iga konsekwentnie nie wpuszczała rywalki do gry i podwyższała wynik. Ostatecznie zakończyła mecz wynikiem 6:3, 6:0. Od stanu 3:3 nasza tenisistka wygrała w sumie dziewięć gemów z rzędu.