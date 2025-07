Sinner wszystko wygadał. Zaskoczenie po komunikacie, Świątek pokazała zimną krew

Sinner zdradza kulisy tańca ze Świątek. To ona go namówiła

"Wtedy Iga powiedziała do mnie: nie, nie, zróbmy to, a ja stwierdziłem - no dobrze" - mówił tenisista w rozmowie z BBC Sport. "To w końcu tradycja i dobrze się stało, że do tego doszło. Miło było dzielić tę chwilę z Igą" - podkreślił 23-latek.