Simona Halep zapytana o Świątek. Naprawdę powiedziała to o Polce

Kiedy Iga Świątek w ubiegłym roku niespodziewanie zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim i ogłosiła, że jej nowym trenerem będzie Wim Fissette, wielu kibiców i ekspertów zastanawiało się, czy Polka będzie w stanie stworzyć dobrze zgrany duet z kontrowersyjnym szkoleniowcem. Były trener m.in. Simony Halep, Wiktorii Azarenki i Naomi Osaki od początku powtarzał, że ma to być współpraca, której owoce zobaczymy dopiero po czasie. Ich celem było bowiem poprawienie jakości gry byłej liderki światowego tenisa na kortach trawiastych i ziemnych.

Pierwsze efekty tej współpracy przyszło nam oglądać już podczas Wimbledonu. Na kortach trawiastych w Wielkiej Brytanii Polka czuła się jak ryba w wodzie, a w finale pewnie pokonała Amandę Anisimovą i sięgnęła po szósty w karierze tytuł wielkoszlemowy. Ten był jednak wyjątkowy, bo zdobyty na trawie.

Po występach raszynianki w Cincinnati śmiało stwierdzić można, że będzie się ona liczyć w walce o wielkoszlemowe trofeum również podczas US Open. Świątek wie już, jak smakuje mistrzostwo zdobyte w Nowym Jorku - wygrała bowiem ten turniej w 2022 roku. Wówczas w finale pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Simona Halep nie wahała się ani chwili. Tak podsumowała Igę Świątek

Ostatnim poczynaniom Igi Świątek przygląda się Simona Halep. Rumunka, która w przeszłości miała okazję współpracować z Wimem Fissettem, w wywiadzie dla Antena Sport ujawniła, co sądzi o obecnej formie Polki. Jej zdaniem to właśnie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa jest obecnie najlepszą zawodniczką w cyklu WTA.

"Nie oglądam dużo, ale od czasu do czasu śledzę mecze. Lubię Świątek, bo jest kompletna. Widziałam też finał Wimbledonu. Ma bardzo dobre ustawienie. (...) Analizuję pewne rzeczy, których nigdy wcześniej nie analizowałam. Teraz widzę, jak bardzo jest silna i jak potrafi utrzymać koncentrację. (...) Wcześniej, gdybyś kazał mi o tym mówić, pewnie nie zdałabym sobie z tego sprawy" - przyznała Rumunka.

Iga Świątek w trakcie turnieju WTA 1000 w Cincinnati 2025 Foto Olimpik AFP

Iga Świątek Minas Panagiotakis AFP

Simona Halep JULIAN FINNEY/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP