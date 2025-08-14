Simona Halep zapytana o Świątek. Naprawdę powiedziała to o Polce
Iga Świątek po zdobyciu szóstego w karierze mistrzostwa wielkoszlemowego na Wimbledonie przygotowuje się do występu w ostatniej imprezie tej rangi w tym sezonie - US Open. Tymczasem głos ws. Polki niespodziewanie zabrała Simona Halep. Emerytowana już tenisistka i była podopieczna Wima Fissette'a powiedziała, co tak naprawdę sądzi o raszyniance.
Kiedy Iga Świątek w ubiegłym roku niespodziewanie zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim i ogłosiła, że jej nowym trenerem będzie Wim Fissette, wielu kibiców i ekspertów zastanawiało się, czy Polka będzie w stanie stworzyć dobrze zgrany duet z kontrowersyjnym szkoleniowcem. Były trener m.in. Simony Halep, Wiktorii Azarenki i Naomi Osaki od początku powtarzał, że ma to być współpraca, której owoce zobaczymy dopiero po czasie. Ich celem było bowiem poprawienie jakości gry byłej liderki światowego tenisa na kortach trawiastych i ziemnych.
Pierwsze efekty tej współpracy przyszło nam oglądać już podczas Wimbledonu. Na kortach trawiastych w Wielkiej Brytanii Polka czuła się jak ryba w wodzie, a w finale pewnie pokonała Amandę Anisimovą i sięgnęła po szósty w karierze tytuł wielkoszlemowy. Ten był jednak wyjątkowy, bo zdobyty na trawie.
Po występach raszynianki w Cincinnati śmiało stwierdzić można, że będzie się ona liczyć w walce o wielkoszlemowe trofeum również podczas US Open. Świątek wie już, jak smakuje mistrzostwo zdobyte w Nowym Jorku - wygrała bowiem ten turniej w 2022 roku. Wówczas w finale pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6.
Simona Halep nie wahała się ani chwili. Tak podsumowała Igę Świątek
Ostatnim poczynaniom Igi Świątek przygląda się Simona Halep. Rumunka, która w przeszłości miała okazję współpracować z Wimem Fissettem, w wywiadzie dla Antena Sport ujawniła, co sądzi o obecnej formie Polki. Jej zdaniem to właśnie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa jest obecnie najlepszą zawodniczką w cyklu WTA.
"Nie oglądam dużo, ale od czasu do czasu śledzę mecze. Lubię Świątek, bo jest kompletna. Widziałam też finał Wimbledonu. Ma bardzo dobre ustawienie. (...) Analizuję pewne rzeczy, których nigdy wcześniej nie analizowałam. Teraz widzę, jak bardzo jest silna i jak potrafi utrzymać koncentrację. (...) Wcześniej, gdybyś kazał mi o tym mówić, pewnie nie zdałabym sobie z tego sprawy" - przyznała Rumunka.
