Sierzputowski z ważną radą dla Igi Świątek. "Niewiele osób to rozumie”

Rozstanie Igi Świątek z Piotrem Sierzputowskim odbiło się wielkim echem w środowisku nie tylko polskiego tenisa. Iga poinformowała o tym 4 grudnia 2021 r. w swoich mediach społecznościowych. Rozstanie było o tyle zaskakujące, że nastąpiło zaledwie kilka dni po ich wspólnej konferencji.

Przez tydzień miałam wątpliwości. Zdałam sobie sprawę, że pracowałam z Piotrem przez pięć lat, a nawet jeszcze dłużej. Dużo się wydarzyło, od kiedy zaczęliśmy. Poczułam, że to jest dobry czas na następny krok zmianę, tak żeby trochę się zresetować powiedziała wówczas Iga Świątek.

Kilka dni później Świątek nawiązała współpracę z byłym trenerem Agnieszki Radwańskiej Tomaszem Wiktorowskim, którą kontynuuje aż do teraz. Z Sierzputowskim Świątek wygrała Rolanda Garrosa w 2020 r., ale rok 2021 był dla niej już nieco słabszy.

Zdecydowane słowa legendy o Idze Świątek

Piotr Sierzputowski długo nie pozostawał bez pracy w tourze. Od lutego 2022 r. trenuje Amerykankę Shelby Rogers. I robi to z całkiem niezłym skutkiem. Gdy Polak przejmował Amerykankę, w rankingu WTA zajmowała 47. pozycję. Teraz jest 31, a przed dwoma tygodniami była na najwyższej w karierze 30. pozycji.

Piotr Sierzputowski z cenną radą dla Igi Świątek

Najważniejsze, że Świątek i Sierzputowski rozstali się w dobrych stosunkach. Świadczy o tym najświeższa wypowiedź pana Piotra dla Eurosportu, na temat Igi. Wypowiedź, która jest pełna ciepła i życzliwości.

- Iga jest w dobrej dyspozycji, bo cały rok jest w takiej - zauważył 29-letni trener pochodzący z Nowego Dworu Gdańskiego.

- Teraz kwestia tylko w wyjściu i wygraniu meczów, które są 50 do 50 - dodał.

Niewiele osób rozumie, że tenis to nie jest gra, w której ma się dużą przewagę. Zawodnicy, którzy są najlepsi na świecie wygrywają niecałe 60 procent punktów, więc dalej jest to blisko rzutu monetą porównał Piotr Sierzputowski.

- Dlatego ważne jest, aby wejść w ten dzień, kiedy człowiekowi nie wychodzi i "dociągnąć" taki mecz do końca. W pierwszym meczu Igi na US Open najwyraźniej co miało wychodzić, wychodziło, szczególnie w drugim secie - nawiązał do wtorkowej wygranej Igi 6-3, 6-0 z Włoszką Jasmine Paolini.

Sierzputowski: Dlatego US Open to najtrudniejszy turniej Wielkiego Szlema

- Warunki na US Open nie są proste - podkreślił trener.

O co chodzi?

Jest głośno, jest gorąco, jest duszno. Do tego co chwilę wieje, więc jakby warunki co chwilę się zmieniają. Jest trudno i tu nie ma się co oszukiwać wyliczał.

- Myślę, że gdybym miał porównać do innych Wielkich Szlemów, to US Open jest tym najtrudniejszym pod tym względem i trzeba się umieć do tego dopasować: zaakceptować większą liczbę błędów, zaakceptować troszeczkę słabszą swoją dyspozycję, co można zaobserwować u facetów, którzy niewymuszonych błędów, na przestrzeni dwóch setów, robią czasem więcej niż kobiety. To jest normalne, naturalne i trzeba się z tym pogodzić. Tak po prostu jest i ci, którzy lepiej sobie z tym radzą mają lepsze wyniki, mają więcej spokoju - uważa Piotr Sierzputowski.

Poproszony przez reportera o radę dla Igi, ale też Huberta Hurkacza, nasz trener bez wahania odparł:

- Trzeba zaakceptować to, że słabości zostaną uwypuklone, bardziej podkreślone i tak będzie, tak ma każdy. Na US Open nie ma wyjątków. 99 procent zawodników na US Open robi więcej błędów niż gdziekolwiek indziej. Na US Open swing, czyli turniejach poprzedzających wielkoszlemowy również jest podobnie - zapewnił Piotr Sierzputowski.

W drugiej rundzie US Open Iga Świątek już dziś o godz. 18 zmierzy się z Amerykanką Sloane Stephens.

