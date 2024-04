"Setka" Świątek to tylko początek. Ależ wieści o Polce, po prostu najlepsza

Stało się - w poniedziałek 22 kwietnia Iga Świątek oficjalnie rozpoczęła swój setny tydzień w karierze w roli liderki rankingu WTA. To osiągnięcie samo w sobie jest niebywale imponujące, ale... wystarczy zerknąć nieco głębiej w statystyki by przekonać się, że przez ostatnie dwa lata reprezentantka Polski po prostu nie miała sobie równych w świecie tenisa na naprawdę wielu polach. Jej dominacja do tego może się tylko powiększać w najbliższym czasie...