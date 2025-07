Seria wycofań z dużego turnieju. Złe wieści dla Igi Świątek przed US Open

Iga Świątek sezon na trawie zakończyła w najlepszy możliwy sposób. Polka wygrała bowiem Wimbledon, o czym marzyła przez całe życie. Zwycięstwo w Londynie to znakomity zastrzyk punktowy w rankingu WTA, gdzie sprawa numeru jeden dla Igi wciąż jest otwarta. Sytuacja się jednak nieco skomplikowała, bo z turnieju w Waszyngtonie wycofało się kilka bardzo dobrych zawodniczek, co otwiera drogę do wygranej dla Jessici Peguli, która może Świątek wyprzedzić przed US Open.