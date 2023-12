Sensacyjny transfer, była trenerka Świątek w sztabie słynnej rywalki. Zaskakujący ruch

W mijającym roku doszło do sporych zmian w życiu Marty Kostiuk . Od kilku miesięcy Ukrainka współpracuje z finalistką juniorskiego Australian Open 2009 w grze podwójnej - Sandrą Zaniewską. W rozmowie z WP SportoweFakty była polska tenisistka opowiedziała o szczegółach zatrudnienia w sztabie 21-latki.

Menadżerka Marty przyszła do mnie podczas Wimbledonu. Zagadnęła mnie w sprawie trenowania tenisistki. Marta jest młoda, gra bardzo dobrze od dłuższego czasu i do tego ma świetne perspektywy. Bez zastanowienia powiedziałam, że jestem gotowa na współpracę.

To nie koniec zmian u Kostiuk. Właśnie zatrudniła byłą trenerkę Igi Świątek od przygotowania fizycznego

Marta, podobnie jak spore grono tenisistów, przygotowuje się do nowego sezonu w Monte-Carlo. W sobotę Ukrainka udostępniła na swoim profilu na Instagramie post, gdzie zebrała zdjęcia i nagrania z przygotowań do nadchodzących ją wyzwań. Możemy na nich zobaczyć nową twarz w sztabie szkoleniowym 21-latki. Oprócz Sandry Zaniewskiej znajduje się również inna Polka.

To była trenerka Igi Świątek od przygotowania fizycznego - Jolanta Rusin-Krzepota. Panie współpracowały ze sobą przez cztery lata aż do września 2019 roku, kiedy obowiązki przejął Maciej Ryszczuk. "Po prawie 4 latach pracy z Igą Świątek nadszedł czas na podejmowanie nowych wyzwań. To były wspaniałe lata, nieraz bardzo trudne, lecz w większości pełne śmiechu i pozytywnej energii. Na tym etapie kończę swoją przygodę i otwieram się na nowe projekty" - napisała Rusin-Krzepota na swoim koncie na Facebooku.