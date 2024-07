Sensacyjny początek, później zwrot akcji i egzekucja. Teraz czas na Igę Świątek

Ten mecz rozpoczął się zaskakująco, bo od przełamania Franceski Jones . Brytyjka zrobiła to już w drugim gemie i bardzo szybko wyszła na prowadzenie 3:0. W tamtym momencie faworytka pojedynku mającego wyłonić drugą rywalkę Igi Świątek znalazła się w tarapatach.

W swoim drugim gemie serwisowym Petra Martić ponownie męczyła się z rywalką. Grały na przewagi, ale ostatecznie tym razem to Chorwatka wyszła zwycięsko z tej batalii. Wciąż jednak musiała odrabiać straty w pierwszym secie.

Zaskoczenie w pierwszym secie. Petra Martić musiała odrabiać straty

Największe zaskoczenie w pierwszym secie miało jednak dopiero nadejść. Martić zdołała, co prawda, wyrównać do stanu 3:3, ale później jej gra kompletnie się załamała. Francesca Jones wygrała trzy kolejne gemy z rzędu i to ona wygrała tę odsłonę. W tamtym momencie na korcie zaczęło pachnieć nie lada sensacją.