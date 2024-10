Sensacyjny kandydat na trenera Igi Świątek. To polskie nazwisko

Iga Świątek z Tomaszem Wiktorowski pracowała przez trzy lata. Nasza tenisistka pod wodzą tego szkoleniowca odniosła największe sukcesy, triumfując trzykrotnie w Rolandzie Garrosie, zwyciężając w US Open oraz zdobywając brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nadszedł jednak moment, gdy ta formuła się wyczerpała, dlatego 4 października Polka ogłosiła zakończenie współpracy ze szkoleniowcem. Teraz liderka światowego rankingu rozważa, kogo wybrać. Wśród głównych kandydatur wymienia się te Wima Fissetta i Brada Gilberta . Trener Maciej Lincer nie jest przekonany, do Amerykanina i uważa, że Świątek powinna wrócić do jednego ze swoich byłych szkoleniowców.

Aleksander Kwaśniewski powiedział to o sytuacji Igi Świątek. "To był zasadniczy moment". WIDEO

Lincer uważa, że Gilbert nie jest do końca trenerem dla Igi Świątek

Brad Gilbert to uznana postać w świecie tenisa, żeby nie powiedzieć legenda. W przeszłości prowadził m.in. Andreę Agassiego, Andy'ego Rodicka czy Andy'ego Murraya, a poprzednim sezonie doprowadził Coco Gauff to triumfu w US Open. Ma zatem ogromne sukcesy z tymi zawodnikami na koncie i wielkie doświadczenie. Jego podejście do pracy jest jednak specyficzne, bo charakteryzuje je typowy amerykański "luz", co nie do końca mogłoby odpowiadać potrzebującej mocnej koncentracji Idze Świątek.