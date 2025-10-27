Sensacyjny brak Igi Świątek. Zaskoczenie przed WTA Finals. "To dla niej dobrze"
Trwa ostatnie odliczanie do wieńczącego sezon w kobiecym tenisie turnieju WTA Finals. W Rijadzie o prestiżowy tytuł powalczy między innymi kończąca rok w roli drugiej rakiety świata Iga Świątek. Niespodziewanie jednak tuż przed startem imprezy polska tenisistka została... pominięta. Choć jak się później okazało, może to być dla niej dobra wiadomość.
Inauguracja tegorocznego turnieju WTA Finals w Rijadzie nastąpi już za pięć dni. W poniedziałek władze WTA wymierzyły jeszcze ostatnie kary punktowe tenisistkom, dzięki czemu znamy już ostateczny układ rankingu, a tym samym podział na koszyki przed losowaniem obu grup.
I tak w pierwszym koszyku znalazły się Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek, w drugim Coco Gauff i Amanda Anisimova, w trzecim Jessica Pegula oraz Jelena Rybakina, a w czwartym Madison Keys do spółki z Jasmine Paolini.
Kto faworytką WTA Finals? Iga Świąte kompletnie pominięta
Nad tym, kto ma największe szanse na triumf w Rijadzie zastanawiali się w studiu "Tennis Channel" była amerykańska tenisistka Chanda Rubin oraz jej rodak i kolega po fachu Jan-Michael Gambill.
Podczas analizy padły nazwiska między innymi Coco Gauff, Amandy Anisimovej, Jeleny Rybakiny oraz rzecz jasna Aryny Sabalenki.
Sabalenka oczywiście nie ma żadnych szans
Po czym wybuchnął śmiechem i dodał: - Z tym żartowałem. Myślę, że mamy tu otwarte pole. I właśnie o to chodzi w tym turnieju. Czasami pod koniec roku chodzi o siłę mentalną. A to jest coś, czego Coco Gauff ma w nadmiarze.
W tym kontekście wspomniał także Jasmine Paolini oraz Amandę Anisimovą. W rozważaniach na temat faworytki całkowicie pominięta została natomiast Iga Świątek, co zauważył prowadzący, interweniując w tej sprawie.
Nie wspomnieliśmy nawet o zawodniczce z największą liczbą tytułów wielkoszlemowych z całej ósemki - Idze Świątek
Z sytuacji z gracją wybrnęła jednak Chanda Rubin, zauważając, że może to być dla wiceliderki rankingu WTA... pozytywny symptom.
- Czasami, gdy docierasz do tego etapu, niektóre zawodniczki straciły już formę lub nie miały odpowiedniego odpoczynku. Myślę, że wszystkie zawodniczki ze stawki miały w tym roku naprawdę dobry, solidny i stabilny sezon. Może dlatego odczuwasz to w ten sposób. Ale zwłaszcza Iga Świątek. Będzie czuła się dobrze, znajdując się poza radarem. To dla niej dobre - stwierdziła, kończąc temat.