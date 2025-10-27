Inauguracja tegorocznego turnieju WTA Finals w Rijadzie nastąpi już za pięć dni. W poniedziałek władze WTA wymierzyły jeszcze ostatnie kary punktowe tenisistkom, dzięki czemu znamy już ostateczny układ rankingu, a tym samym podział na koszyki przed losowaniem obu grup.

I tak w pierwszym koszyku znalazły się Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek, w drugim Coco Gauff i Amanda Anisimova, w trzecim Jessica Pegula oraz Jelena Rybakina, a w czwartym Madison Keys do spółki z Jasmine Paolini.

Kto faworytką WTA Finals? Iga Świąte kompletnie pominięta

Nad tym, kto ma największe szanse na triumf w Rijadzie zastanawiali się w studiu "Tennis Channel" była amerykańska tenisistka Chanda Rubin oraz jej rodak i kolega po fachu Jan-Michael Gambill.

Podczas analizy padły nazwiska między innymi Coco Gauff, Amandy Anisimovej, Jeleny Rybakiny oraz rzecz jasna Aryny Sabalenki.

Sabalenka oczywiście nie ma żadnych szans

Po czym wybuchnął śmiechem i dodał: - Z tym żartowałem. Myślę, że mamy tu otwarte pole. I właśnie o to chodzi w tym turnieju. Czasami pod koniec roku chodzi o siłę mentalną. A to jest coś, czego Coco Gauff ma w nadmiarze.

W tym kontekście wspomniał także Jasmine Paolini oraz Amandę Anisimovą. W rozważaniach na temat faworytki całkowicie pominięta została natomiast Iga Świątek, co zauważył prowadzący, interweniując w tej sprawie.

Nie wspomnieliśmy nawet o zawodniczce z największą liczbą tytułów wielkoszlemowych z całej ósemki - Idze Świątek

Z sytuacji z gracją wybrnęła jednak Chanda Rubin, zauważając, że może to być dla wiceliderki rankingu WTA... pozytywny symptom.

- Czasami, gdy docierasz do tego etapu, niektóre zawodniczki straciły już formę lub nie miały odpowiedniego odpoczynku. Myślę, że wszystkie zawodniczki ze stawki miały w tym roku naprawdę dobry, solidny i stabilny sezon. Może dlatego odczuwasz to w ten sposób. Ale zwłaszcza Iga Świątek. Będzie czuła się dobrze, znajdując się poza radarem. To dla niej dobre - stwierdziła, kończąc temat.

