Sensacyjnie pokonała Świątek. Tak za kulisami zachował się ojciec Igi

Klaudia Zwolińska, która dość sensacyjnie zwyciężyła w tegorocznym Plebiscycie Przeglądu Sportowego Onet, na ostatniej prostej pokonując Igę Świątek, po miesiącach od werdyktu zabiera głos i ujawnia, co działo się za kulisami imprezy.

Ujawnia m.in,. jak zachował się Tomasz Świątek, gdy dowiedział się, że jego córka ostatecznie zajęła 2. miejsce. Podszedł do Zwolińskiej i zakomunikował jedno.

Tak zachował się ojciec Świątek, gdy dowiedział się o sensacyjnej porażce córki

W podcaście Grzegorza Krychowiaka Klaudia Zwolińska wyjaśnia, że nie tylko ona, ale w ogóle całe środowisko kajakarskie zaangażowała się w lobbowanie za jej kandydaturą w głosowaniu na sportowca roku. To właśnie solidarność wszystkich miała mocno przyczynić się do jej, bądź co bądź, zaskakującego triumfu.

"Nie spodziewaliśmy się, że jest realne wygrać z Igą. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo mocną zawodniczką. Wygrała Wimbledon, to jest fenomenalny wynik, ona jest fenomenalnym sportowcem, i to z jakimi mediami i zasięgami" - rozpoczyna opowieść podwójna mistrzyni świata w kajakarstwie górskim.

Wiadomo było, że Iga idzie po wygraną w plebiscycie. Mimo że jej nawet pewnie ten plebiscyt nie obchodzi. (...) Dla mnie ona spokojnie powinna wygrać

W tym kontekście wygrana była dla Zwolińskiej szokiem. Za kulisami Gali Mistrzów Sportu spotkała tatę Igi Świątek i poczuła się wręcz onieśmielona. Było jej, jak sama określa, po prostu głupio. Umniejszała sobie. Ujawnia, jak przy tym wszystkim zachował się mężczyzna.

"On był bardzo miły. Powiedział, że dla kajakarstwa to będzie fajne. Dla mnie to było bardzo miłe z jego strony, bo mógł być wyniosły dla mnie i dać mi poczucie, że nie do końca zasłużyłam [na wygraną w plebiscycie]. Ja się tak czułam przed nim. A końcowo okazał się osobą, która doceniła to wszystko" - zdradza.

Fala krytyki po tych słowach Zwolińskiej o Świątek

Zwolińska opowiada również o tym, czego doświadczyła po ogłoszeniu wyników w Plebiscycie Przeglądu Sportowego Onet. Okazuje się, że otrzymała wiele nienawistnych komentarzy, co w jej karierze było nowością. Wcześniej nie spotkała się z taką falą właściwie nieuzasadnionej krytyki.

"Jak wygrałam plebiscyt, to kibice Igi [Świątek] i Roberta [Lewandowskiego] zaczęli mi bardzo cisnąć w prywatnych wiadomościach. [Ktoś pisał], że ma nadzieję, że się szybko przekręcę, bo jak śmiałam wygrać z Igą" - mówi.

Dodatkowo zrobiło się zamieszanie po głośnej wypowiedzi kajakarki, w której ta stwierdziła, że "Iga przeżyje, jak raz nie dostanie tej nagrody, a jest na drugim miejscu, wciąż wysokim". Zwolińska mówiła to kontekście tego, ile dobrego dla dyscypliny może zrobić wygrana w głosowaniu.

Teraz raz jeszcze podkreśla, co miała na myśli. Na pewno nic złego. "Uważam, że Iga jeszcze nieraz zdobędzie tę nagrodę. Dla mnie mógł to być raz na milion. Uważam, że jest fenomenalną zawodniczką" - podsumowuje.





Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press