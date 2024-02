Sensacyjne wieści dla Igi Świątek. Polka w finale. Rywalka się wycofała

Co za wiadomość dla Igi Świątek! Liderka rankingu WTA awansowała do finału turnieju w Doha bez rozgrywania meczu półfinałowego. Jej rywalka - Czeszka Karolina Pliskova notowała ostatnio kapitalną serię, świetnie spisując się na korcie, lecz oddała mecz walkowerem, wycofując się z turnieju. Ich piątkowy mecz nie dojdzie więc do skutku. Przypomnijmy, że reprezentantka Polski jest obrończynią tytułu na kortach w Katarze - wygrała dwie poprzednie edycje tej imprezy.