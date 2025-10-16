Chodzi o Mirrę Andriejewą i jej trwający spadek formy. 18-letnia już zawodniczka wciąż zajmuje szóstą lokatę w rankingu WTA, co rzecz jasna uznać trzeba za rewelacyjny wynik, lecz jej ostatnia passa wzbudza sporo niepokoju wśród rosyjskich fanów tenisa.

Urodzona w Krasnojarsku tenisistka ma na koncie trzy przegrane mecze z rzędu. Wszystko rozpoczęło się jeszcze w Pekinie, gdzie Rosjanka przegrała w czwartej rundzie z brytyjską tenisistką Sonay Kartal. Z kolejnych dwóch imprez Mirra Andriejewa wylatywała jednak już po jednym meczu, uznając wyższość Niemki Laury Siegemud w Wuhanie (7:6[4], 3:6, 3:6) oraz Chinki Lin Zhu w Ningo (6:4, 3:6, 2:6). Ta ostatnia porażka znacząco komplikuje sprawę jej ewentualnego awansu na WTA Finals.

Swój najlepszy czas w tym sezonie szósta obecnie rakieta świata przeżywała na przełomie lutego i marca, gdy wygrywała dwa kolejne tysięczniki w Dubaju oraz w Indian Wells. Podczas obu imprez eliminowała zresztą z drabinki Igę Świątek - najpierw w ćwierćfinale, a następnie w meczu o finał. Nie dość, że były to jej premierowe zwycięstwa nad naszą wiceliderką rankingu WTA, to jeszcze jako jedyna obok Coco Gauff z całej stawki zdołała pokonać ją w tym sezonie aż dwa razy.

Wygrywała z Igą Świątek, ale co dzieje się teraz? W Rosji głośno o Andriejewej

Wówczas Rosjanie mieli powód do dumy, ale teraz biją na alarm, martwiąc się o dyspozycję swojej wielkiej tenisowej gwiazdy. Jakie są powody obniżki formy u Mirry Andriejewej? Swoją odpowiedzią na to pytanie podzielił się publicznie były rosyjski tenisista - Andriej Olchowski. Jego zdaniem kluczowa może być tu presja, ciążąca na nastolatce.

Trudno powiedzieć, co teraz dzieje się z Mirrą, ale widać wyraźnie, że straciła wiarę w swoją grę i umiejętności

I dodał: - Na początku kariery Andriejewa była mało znana przeciwniczkom, ale teraz traktują ją poważnie, ponieważ jest w pierwszej dziesiątce światowego rankingu. Co więcej, stale oczekuje się od niej wysokich wyników, a to z pewnością wywiera na nią presję w wieku 18 lat.

Rozwiń

Luciano Darderi - Shintaro Mochizuki. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Iga Świątek CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP

Mirra Andriejewa Greg BAKER AFP

Mirra Andriejewa, Iga Świątek PATRICK T. FALLON AFP