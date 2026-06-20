Sensacyjne 0:6 Sabalenki. Oto konsekwencje. Świątek nie ma na liście

Starcie liderki światowego rankingu z czwartą rakietą świata, którego stawką jest finał, zwiastował wielkie emocje. I rzeczywiście, było ich sporo - zwłaszcza u Aryny Sabalenki, która chwilami aż kipiała ze złości.

Mecz nie rozpoczął się po myśli Białorusinki, która przegrała pierwszego seta 4:6. Nie podłamała się jednak i z impetem weszła w drugą partię, wygrywając trzy pierwsze gemy. Ale Jessica Pegula nie odpuszczała, doprowadzając ostatecznie do tie-breaka, w którym wojnę nerwów wygrała Sabalenka.

W decydującym secie światowa "1" została jednak brutalnie rozbita. Ba, nie zdołała ugrać choćby jednego gema. Zamiast solidnej gry pokazała sporo złości i narzekania, między innymi na stan kortu i odbijające się od niego piłki. Przez to wypadła z turniejowej drabinki w Berlinie na przedostatnim szczeblu, a zarazem została... historyczną liderką rankingu WTA - w najgorszym tego słowa znaczeniu.

WTA Berlin. Sabalenka odpada w półfinale, 0:6 na koniec. Statystycy reagują

Wyczyn" Aryny Sabalenki odnotował niezawodny portal OptaAce, zamieszczając w temacie Białorusinki krótki komunikat.

Aryna Sabalenka została teraz pierwszym numerem jeden, który przegrał decydującego seta 0:6 w przynajmniej dwóch kolejnych turniejach rangi WTA, odkąd w 1975 roku po raz pierwszy opublikowano ranking WTA

Wcześniej bowiem białoruska gwiazda została poczęstowana tenisowym "bajglem" także na kortach Rolanda Garrosa. Doszło do tego w wielkoszlemowym ćwierćfinale, w którym lepsza od liderki rankingu okazała się rosyjska tenisistka Diana Sznajder, zwyciężając w trzech setach 3:6, 7:5, 6:0.

- Nie mam w sobie żadnych myśli, żadnych emocji. Po prostu chcę natychmiast rzucić tenis - rzuciła po tamtym spotkaniu Aryna Sabalenka.

Teraz nastąpiła dla niej przykra powtórka z rozrywki. A przecież za horyzontem jawi się już kolejny turniej wielkoszlemowy - Wimbledon, który rozpocznie się za nieco ponad tydzień, 29 czerwca.

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Aryna Sabalenka AFP

Iga Świątek WILLIAM WEST / AFP AFP





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