Sensacyjna rywalka Igi Świątek w kolejnej rundzie. Była reprezentantka Rosji na drodze Polki

Znamy rywalkę Igi Świątek w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Niespodziewanie będzie nią Julia Putincewa, która do 2012 roku reprezentowała barwy Rosji, a od tego momentu przywdziewa flagę Kazachstanu. W drugiej rundzie błysnęła zwycięstwem z Jekateriną Aleksandrową, a w meczu kolejnej fazy turnieju pokonała powracającą po dłuższej przerwie do touru Madison Keys 6:4, 6:1. Spotkanie o awans do ćwierćfinału odbędzie się we wtorek czasu lokalnego.