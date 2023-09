Sensacyjna propozycja dla Świątek. Radwańska dołączy do jej teamu?

Iga Świątek nie podniosła w piątek swojego poziomu gry w porównaniu do środy. To, co wystarczyło na Mai Hontamę, to było zbyt mało na Weronikę Kudiermietową. Przeciwko Japonce popełniła 41 niewymuszonych błędów w dwóch setach, a z Rosjanką 50 w trzech partiach. Zawodniczka urodzona w Kazaniu nie zagrała na niebotycznym poziomie, ale wystarczyło jej to do awansu do półfinału turnieju WTA 500 w Tokio.