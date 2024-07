Sensacyjna porażka Świątek, a później "cios" od rywalki. Bolesne obrazki z Wimbledonu

Po triumfach nad Sofią Kenin i Petrą Martić Iga Świątek niestety zawiodła i poległa w 3. rundzie Wimbledonu. Polka musiała uznać wyższość Julii Putincewej, która po przegranym secie dokonała wielkiego powrotu i triumfowała 3:6, 6:1, 6:2. Nie dość, że było to jej pierwsze zwycięstwo nad raszynianką, to do tego w tak ważnym i prestiżowym turnieju. Nic więc dziwnego, że już na korcie byliśmy świadkami jej wybuchu radości, a obrazki te były wyjątkowo przykre dla polskiej publiczności.