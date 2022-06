Lesley Pattinama Kerkhove to jedna z tych zawodniczek, które w tegorocznej edycji Wimbledonu mogą mówić o największym szczęściu. Holenderka poległa bowiem w kwalifikacjach i była już poza główną drabinką. Los się jednak do niej uśmiechnął.

30-latka skorzystała na kontuzji Danki Kovinić, która musiała wycofać się z Wimbledonu z powodu bólu pleców i w I rundzie pokonała Sonay Kartal. Dzięki temu w swoim drugim meczu na londyński kortach będzie miała okazję zmierzyć się z liderką rankingu WTA - Igą Świątek.

Polka przywitała się z angielską publicznością, ogrywając Chorwatkę Janę Fett 6:0, 6:3. Było to jej 36. zwycięstwo z rzędu. Żadna tenisistka w XXI wieku nie mogła pochwalić się tak wybitną passę.

Wimbledon 2022. Lesley Pattinama Kerkhove przed meczem z Igą Świątek

Wiele wskazuje na to, że Iga Świątek zanotuje kolejną wygraną, lecz Lesley Pattinama Kerkhove zapowiedziała, że ma już plan, którym chce przeciwstawić się Polce.

- Iga już od dawna jest niepokonana, więc czeka mnie bardzo trudne zadanie. Zamierzam być jednak bardzo otwarta i zobaczymy, jak daleko mogę dojść. Będę musiała grać bardzo ofensywnie - powiedziała Pattinama Kerkhove cytowana przez portal Rtlnieuws.nl.

Holenderka podkreśliła także pewien detal, który może działać na jej korzyść.

- Nie mam nic do stracenia. Uważam, że trawa to najmniej optymalna nawierzchnia w przypadku Igi, za to moja ulubiona - stwierdziła. Zaznaczyła przy tym, że fakt, iż wpadła w drabince na Igę Świątek zaskoczył ją. O wszystkim dowiedziała się bowiem dopiero po zwycięstwie w I rundzie.

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i w sieci?

