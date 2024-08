Sensacyjna porażka Igi Świątek. Polka natychmiast złożyła protest. Bezwzględna decyzja

Liderka rankingu WTA źle weszła w czwartkowe spotkanie. Była bardzo nerwowa, popełniając przy tym sporo błędów. Qinwen Zheng pewnie to wykorzystała i już w trzecim gemie przełamała Igę Świątek, robiąc to potem jeszcze dwukrotnie. W efekcie wygrała pierwszego seta 6:2 .

Przed drugą partią nasza tenisistka udała się na przerwę toaletową. I na kort wyszła odmieniona. Wróciła jej pewność siebie, dzięki czemu wygrała cztery pierwsze gemy. Ale potem nastąpił zwrot akcji i Chinka doprowadziła do wyrównania, zwyciężając 7:5, a tym samym pieczętując swój awans do wielkiego finału igrzysk olimpijskich w Paryżu .

Tenis: IO Paryż 2024. Iga Świątek pokonana. Tak zareagowała po porażce z Qinwen Zheng

Mecz zamknął niecelny return Igi Świątek. Serwis rywalki nieco ją odrzucił, przez co 23-latce zabrakło dosłownie centymetrów, by piłka wylądowała w polu gry. Niestety, odbiła się od paryskiej mączki już za linią końcową.

Widząc to Qinwen Zheng w przypływie euforii momentalnie padła na kort. Wstawała jednak z ziemi mając nietęgą minę. Iga Świątek oprotestowała jeszcze bowiem jej serwis zgłaszając, że był on autowy. Do liderki rankingu WTA podeszła pani arbiter Miriam Bley, patrząc na ślad piłki na mączce. Niestety, jej decyzja była bezwzględna dla Polki. Był to koniec marzeń Igi Świątek o olimpijskim finale.