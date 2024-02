Sensacyjna porażka, a potem takie słowa o Idze Świątek. Wybuch śmiechu na trybunach

Problemy Igi Świątek rozpoczęły się w pierwszym secie, gdy prowadziła 4:2. Później przegrała sześć kolejnych gemów, co nakręciło jej przeciwniczkę. Liderka rankingu WTA znajdowała się na przeciwległym biegunie i w końcu - po swoim nieudanym zagraniu w drugiej partii - nie wytrzymała i ze złości rzuciła rakietą o kort , za co otrzymała po chwili ostrzeżenie.

WTA Dubaj. Iga Świątek komplementowana przez Rosjankę po przegranej

- To zdecydowanie wielki zastrzyk pewności siebie . Jestem bardzo zadowolona z mojego zespołu. Dziękuję trenerze, dziękuję wszystkim. Praca z nimi to wielka przyjemność. Fizycznie czuję się znacznie lepiej, niż przed rokiem. W tym miejscu wielki szacunek dla mojego trenera od przygotowania fizycznego, który nas ogląda. To dało mi wiele pewności siebie, by grać na tak wysokim poziomie - przyznała Rosjanka.