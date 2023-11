Dzięki zwycięstwu w WTA Finals 2023 Iga Świątek odzyskała pierwsze miejsce rankingu WTA. "Panowanie" Aryny Sabalenki trwało zatem dwa miesiące, ponieważ tytuł najlepszej rakiety świata przypadł jej z początkiem września, tuż po dojściu do finału US Open. Polka odpadła wówczas znacznie wcześniej, co dla części kibiców i ekspertów było powodem do niepokoju.