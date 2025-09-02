Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacja na US Open, nagle informacja o Świątek. Nie ma mowy o pomyłce

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Turniej US Open wchodzi w decydującą fazę. Na placu boju zostały już tylko najlepsze zawodniczki, a wśród nich próżno szukać reprezentantki gospodarzy, Coco Gauff. Amerykanka została pokonana przez Naomi Osakę w 1/8 finału, co błyskawicznie wywołało falę komentarzy. Nie zabrakło również poruszenia kwestii Tomasza Wiktorowskiego, a co za tym idzie - Igi Świątek. Te informacje mówią wiele.

Iga Świątek, Tomasz Wiktorowski
Iga Świątek, Tomasz WiktorowskiRex Features/East News, Heather Khalifa/Associated Press/East NewsEast News

Od kiedy Naomi Osaka rozpoczęła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim, na byłym szkoleniowcu Igi Świątek skupiła się uwaga wielu fanów tenisa i ekspertów zastanawiających się, jak jest on w stanie wpłynąć na zawodniczkę z Japonii. Po kilku tygodniach współpracy Wiktorowski może być naprawdę zadowolony, podobnie jak Osaka. Zmiany u zawodniczki widoczne są gołym okiem.

Najlepszym przykładem udanej współpracy może być wynik meczu 1/8 finału US Open, gdzie Osaka dosłownie zdemolowała Coco Gauff 6:3, 6:2 i awansowała do ćwierćfinału amerykańskiego turnieju. Eksperci po tym spotkaniu skupili się nie tylko na statystykach japońskiej tenisistki, ale przede wszystkim na tym, że Tomasz Wiktorowski doskonale wie, jak poskromić Gauff.

Gauff zdemolowana przez Osakę. Nagle informacje o Idze Świątek. Wiktorowski może świętować

Pracy Tomasza Wiktorowskiego postanowił przyjrzeć się Jose Morgado, który przeanalizował statystyki podopiecznych polskiego trenera w starciach z Coco Gauff. Te są druzgocące dla Amerykanki... i poniekąd również dla Świątek.

Polska - Argentyna. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

- Zawodniczki prowadzone przez Tomasza Wiktorowskiego mają obecnie bilans 12-1 vs. Coco Gauff. 11-1 ze Świątek, 1-0 z Osaką - wyliczał dziennikarz i ekspert.

Tu jednak wkradł się błąd, bo w pierwszym meczu Polki z Amerykanką, to nie Tomasz Wiktorowski prowadził Świątek, a Piotr Sierzputowski. Zatem statystyki te to 10-1 ze Świątek dla Wiktorowskiego.

Najgorsze informacje dla raszynianki nadeszły jednak dopiero po tej części wpisu. - Świątek ma bilans 0-3 z Gauff odkąd rozstała się z Wiktorowskim - dodał.

Ostatnia wygrana Świątek z Gauff miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku, na kortach Rolanda Garrosa. Wtedy Polka wygrała 6:2, 6:4.

Od tego czasu, a więc od rozstania z Wiktorowskim, raszynianka mierzyła się z Coco trzykrotnie i wszystkie starcia przegrała - nie zdobywając nawet seta - 3:6, 4:6; 4:6, 4:6; 1:6, 1:6.

Dobrą informacją dla Świątek z kolei jest ta, że po pokonaniu Gauff przez Osakę, Polka ma niezagrożone miejsce numer 2 w rankingu WTA. Teraz może jedynie odrabiać punkty do Aryny Sabalenki.

Zobacz również:

Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski
US Open

Potwierdza się to, co mówiono o Tomaszu Wiktorowskim. Naomi Osaka pokazała "dowód"

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych, każda na osobnym tle, jedna w jasnej czapce z daszkiem i liliowej koszulce, druga w miętowej opasce i jasnozielonej koszulce, obie prezentują różne emocje związane z rywalizacją.
Coco Gauff odpadła z turnieju w Montrealu, szansa dla Igi Świątek na awans w rankinguMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
Tenis. Iga Świątek oraz Cori "Coco" Gauff zagrają ze sobą na WTA Finals
Tenis. Iga Świątek oraz Cori "Coco" Gauff zagrają ze sobą na WTA FinalsWILLIAM WEST / AFP/AFP / Dimitar DILKOFF / AFPAFP
Iga Świątek, mimo porażki z Coco Gauff, wciąż pozostaje w grze o awans do półfinału WTA Finals 2024
Iga Świątek, mimo porażki z Coco Gauff, wciąż pozostaje w grze o awans do półfinału WTA Finals 2024FAYEZ NURELDINE / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja