Sensacja na US Open, nagle informacja o Świątek. Nie ma mowy o pomyłce

Od kiedy Naomi Osaka rozpoczęła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim, na byłym szkoleniowcu Igi Świątek skupiła się uwaga wielu fanów tenisa i ekspertów zastanawiających się, jak jest on w stanie wpłynąć na zawodniczkę z Japonii. Po kilku tygodniach współpracy Wiktorowski może być naprawdę zadowolony, podobnie jak Osaka. Zmiany u zawodniczki widoczne są gołym okiem.

Najlepszym przykładem udanej współpracy może być wynik meczu 1/8 finału US Open, gdzie Osaka dosłownie zdemolowała Coco Gauff 6:3, 6:2 i awansowała do ćwierćfinału amerykańskiego turnieju. Eksperci po tym spotkaniu skupili się nie tylko na statystykach japońskiej tenisistki, ale przede wszystkim na tym, że Tomasz Wiktorowski doskonale wie, jak poskromić Gauff.

Gauff zdemolowana przez Osakę. Nagle informacje o Idze Świątek. Wiktorowski może świętować

Pracy Tomasza Wiktorowskiego postanowił przyjrzeć się Jose Morgado, który przeanalizował statystyki podopiecznych polskiego trenera w starciach z Coco Gauff. Te są druzgocące dla Amerykanki... i poniekąd również dla Świątek.

- Zawodniczki prowadzone przez Tomasza Wiktorowskiego mają obecnie bilans 12-1 vs. Coco Gauff. 11-1 ze Świątek, 1-0 z Osaką - wyliczał dziennikarz i ekspert.

Tu jednak wkradł się błąd, bo w pierwszym meczu Polki z Amerykanką, to nie Tomasz Wiktorowski prowadził Świątek, a Piotr Sierzputowski. Zatem statystyki te to 10-1 ze Świątek dla Wiktorowskiego.

Najgorsze informacje dla raszynianki nadeszły jednak dopiero po tej części wpisu. - Świątek ma bilans 0-3 z Gauff odkąd rozstała się z Wiktorowskim - dodał.

Ostatnia wygrana Świątek z Gauff miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku, na kortach Rolanda Garrosa. Wtedy Polka wygrała 6:2, 6:4.

Od tego czasu, a więc od rozstania z Wiktorowskim, raszynianka mierzyła się z Coco trzykrotnie i wszystkie starcia przegrała - nie zdobywając nawet seta - 3:6, 4:6; 4:6, 4:6; 1:6, 1:6.

Dobrą informacją dla Świątek z kolei jest ta, że po pokonaniu Gauff przez Osakę, Polka ma niezagrożone miejsce numer 2 w rankingu WTA. Teraz może jedynie odrabiać punkty do Aryny Sabalenki.

