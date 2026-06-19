Sensacja na starcie z Chwalińską. Teraz taka decyzja. Wieści dla Świątek

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Turniej WTA 500 w Bad Homburg startuje już za dwa dni, w niedzielę. Tymczasem w ostatniej chwili do stawki dołączyła kolejna zawodniczka. I to nie byle jaka. Mowa bowiem o mistrzyni olimpijskiej Qinwen Zheng, która otrzymała od organizatorów niemieckiej imprezy "dziką kartę". A tym samym stała się jedną z rywalek Igi Świątek w imprezie bezpośrednio poprzedzającej wielkoszlemowy Wimbledon.

Iga Świątek i Qinwen Zheng podczas turnieju WTA, zbliżenie na Zheng przykładającą ręcznik do twarzy.
Na zdjęciu Iga Świątek oraz Qinwen ZhengMiguel Reis / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Wang Kaiyan / XINHUA / Xinhua via AFPAFP

- Qinwen Zheng wraca do Bad Homburg - ogłosili organizatorzy tamtejszej "pięćsetki", informując w mediach społecznościowych o przyznaniu "dzikiej karty" chińskiej mistrzyni olimpijskiej sprzed dwóch lat.

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23-latka zdążyła już zainaugurować sezon na trawie. Ba, zdążyła nawet wystąpić w dwóch turniejach, rozgrywając łącznie... trzy spotkania.

Z drabinki imprezy w Queens Qinwen Zheng wypadła już po pierwszym meczu przegrywając w dwóch setach - 4:6, 6:7 (4) - z reprezentantką Rumunii Jaqueline Cristian. Niewiele lepiej spisała się tydzień później w Nottingham. Tam, po zaciętym pojedynku pokonała wprawdzie Greczynkę Marię Sakkari 4:6, 7:6(1), 6:4, ale potem uległa australijskiej tenisistce Talii Gibson. Decydującą partię zwieńczył emocjonujący tie-break, który tenisistka z Anypodów wygrała 12:10.

A serię tych nieudanych występów Qinwen Zheng poprzedził Roland Garros, na którym - jak pamiętamy - Chinka zatrzymała się już na pierwszej rundzie, uznając wyższość późniejszej finalistki - Mai Chwalińskiej.

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Teraz, tuż przed Wimbledonem, Qinwen Zheng poszuka więc ogrania i formy w Bad Homburg, co umożliwili jej organizatorzy.

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W Bad Homburg - podobnie jak przed rokiem - wystąpi także Iga Świątek. W minionym sezonie nasza była liderka rankingu WTA dotarła aż do finału, w którym przegrała z reprezentantką Stanów Zjednoczonych - Jessicą Pegulą, a później sięgnęła po tytuł na Wimbledonie, którego już niebawem będzie bronić w Londynie.

Polka przebywa już w Niemczech, a wczoraj miała okazję zapoznać się z tamtymi kortami w wymagających okolicznościach - trenując z tegoroczną mistrzynią Rolanda Garrosa - Mirrą Andriejewą.

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Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Tenisistka w białym stroju sportowym i czapce z daszkiem stoi na korcie podczas meczu, jest skoncentrowana, widoczne są logotypy sponsorskie na jej koszulce oraz flaga Polski.
Iga ŚwiątekMa Ping/Xinhua News/East NewsAFP
Qinwen Zheng
Qinwen ZhengNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


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