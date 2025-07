Sensacja na korcie centralnym. Sabalenka za burtą z Wimbledonu. Nie będzie hitu ze Świątek

Trzeci turniej wielkoszlemowy w tym sezonie i trzeci raz, gdy w półfinale goszczą Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Tym razem panie nie trafiły jednak na siebie na tym etapie turnieju, jak to miało miejsce podczas Roland Garros, gdyż znalazły się po przeciwnych stronach drabinki. Do starcia pomiędzy Polką oraz Białorusinką mogło zatem dojść najwcześniej w finale Wimbledonu. Najpierw jednak raszynianka musiała się uporać z Belindą Bencić, a liderka rankingu WTA - z Amandą Anisimovą.

Jako pierwsze na korcie centralnym w Londynie pojawiły się tenisistka pochodząca z Mińska oraz reprezentantka Stanów Zjednoczonych. Pojedynek tym bardziej elektryzujący, gdyż w zestawieniu H2H to Amerykanka znajdowała się na prowadzeniu 5-3. W ostatnim czasie Sabalenka poprawiła jednak swój bilans w bezpośrednich potyczkach z 23-latką, jedno ze zwycięstw odniosła choćby kilka tygodni temu w Paryżu. Dziś Aryna chciała pójść za ciosem, dorzucając kolejny triumf. Stawka była ogromna - obie walczyły o swój pierwszy finał Wimbledonu w zawodowej karierze.

Wimbledon: Aryna Sabalenka kontra Amanda Anisimova w półfinale singla

Na początku spotkania ciężar gry był mocno przerzucony na własne gemy serwisowe. Panie próbowały złapać rytm i wczuć się w atmosferę półfinału. Pierwsze ciekawsze momenty przypadły na piątego gema. Wówczas po błędzie Anisimovej zrobiło się 15-30 z perspektywy Amerykanki. Później reprezentantka USA zdołała jednak wygrać trzy akcje z rzędu i ponownie znalazła się na prowadzeniu. Po zmianie stron pierwsze kłopoty miała Sabalenka. Po podwójnym błędzie serwisowym Białorusinki było 0-30, a po kapitalnym zagraniu po przekątnej Amandy nastał wynik 15-40 od strony liderki rankingu WTA. To oznaczało dwa break pointy na 4:2 dla tenisistki ze Stanów Zjednoczonych. 23-latka nie zdołała jednak wykorzystać żadnej z nich.

Rozwiń

Przy stanie 40-40 w trakcie szóstego rozdania doszło do krótkiej przerwy, gdyż ktoś zasłabł na trybunach z powodu opału, który doskwierał dzisiaj wszystkim w Londynie. Ładnie zachowała się turniejowa "1", która od razu podała wodę osobie potrzebującej pomocy. Po powrocie do gry zawodniczka pochodząca z Mińska dorzuciła kolejne punkty i doprowadziła do wyrównania. Ten moment wzmocnił Sabalenkę i jednocześnie zabrał nieco animuszu Anisimovej. Na starcie siódmego gema Amanda popełniała błędy, wkradł się także podwójny błąd przy podaniu. Zrobiło się 0-40, a to oznaczało pierwsze okazje dla Aryny w tym meczu na przełamanie - w dodatku trzy z rzędu. Od tego momentu Amerykanka wygrała cztery kolejne akcje. Białorusinka dwukrotnie miała problem na returnie, później błysnęła 23-latka. Anisimova miała piłkę na 4:3, ale nie zdołała domknąć gema. Po chwili pojawił się czwarty break point dla Sabalenki. To wciąż nie był jednak koniec rozdania. Ostatecznie Amanda utrzymała podanie i znów znalazła się z przodu.

Panie wchodziły w decydującą fazę premierowej odsłony, emocje nie ustawały. W ósmym gemie Amanda wyszła na 30-15 po nieco szczęśliwym returnie. Później Aryna posłała jednak kilka dobrych serwisów i wyrównała na 4:4. Przed dziesiątym rozdaniem, w którym liderka rankingu WTA miała podawać po pozostanie w grze o zwycięstwo w premierowej odsłonie, doszło do kolejnej przerwy z powodu zasłabnięcia jednej z osób na trybunach. W związku z tym panie przebywały na krzesełkach nieco dłużej niż zazwyczaj. Gdy wróciły do rywalizacji, znów działo się na korcie. Obie toczyły walkę na przewagi. Najpierw cztery okazje na piąte "oczko" posiadała Sabalenka, później nastał setbol dla Anisimovej. Aryna obroniła się dobrym podaniem, potem miała piątą sposobność na 5:5. Klucze trzy akcje trafiły jednak na konto Amandy. Przy drugim setboli Amerykanki emocje udzieliły się Białorusince. Popełniła podwójny błąd serwisowy i tym oto sposobem premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 6:4 na korzyść tenisistki z USA.

Dzięki temu, że Anisimova zakończyła zakończyła seta przełamaniem, mogła rozpoczynać drugą część rywalizacji od własnego podania. Nadawała przez to warunki i to Sabalenka musiała gonić wynik. W trzecim gemie Białorusinka próbowała zapolować na przełamanie, ale od stanu 15-30 większość punktów trafiło na konto Amandy. Po stronie Aryny można było dostrzec coraz więcej emocji. Po nieudanych zagraniach mocno się frustrowała, wydawała sporo okrzyków. W szóstym gemie wygrała jednak dwie akcje z rzędu od rezultatu 30-30 i wyrównała na 3:3. Kolejne rozdanie dostarczyło zaskakujący przebieg. Amerykanka dobrze otworzyła gema, prowadziła 30-0. Później do gry wkroczyły jednak emocje. Anisimova zaczęła popełniać błędy, dopuściła rywalkę do break pointa. A przy nim Białorusinka nie musiała tak naprawdę nic robić, bo reprezentantka USA popełniła podwójny błąd serwisowy. Tenisistka z Mińska po raz pierwszy w meczu znalazła się z przodu.

Po zmianie stron Amanda próbowała od razu odegrać się za słabszy fragment, wygrała dwie akcje przy podaniu liderki rankingu WTA. Od stanu 0-30 Sabalenka wyszła jednak z opresji na własnych warunkach. Aryna w efektowny sposób podwyższyła prowadzenie do wyniku 5:3. Momentum przeszło na stronę 27-latki. Białorusinka podwyższyła swój poziom i dalej sprawiała kłopoty rywalce. W dziewiątym gemie obejrzeliśmy aż cztery setbole po stronie turniejowej "1", jedną wypracowaną po kapitalnej pracy w defensywie. Ale Anisimova nie pozwoliła rywalce na zakończenie partii. Ostatecznie Amerykanka dorzuciła czwarte "oczko" i przerzuciła presję domykania drugiej odsłony na stronę rywalki. Sabalenka doczekała się piątego setbola po tym, jak przy stanie 30-30 Amanda zanotowała nieudany return. Później Aryna bardzo dobrze trafiła serwisem i zagwarantowała sobie triumf 6:4 w tej części pojedynku.

Decydująca odsłona rywalizacji również rozpoczynała się od podania Anisimovej. Tym razem Amerykanka nie otworzyła jednak seta tak dobrze, jak to miało miejsce w poprzednich dwóch przypadkach. Na "dzień dobry" dała się przełamać do zera. Po zmianie stron Sabalenka miała piłkę na 2:0. Amanda sprawiała jednak spore kłopoty returnem, przez co Białorusinka nie miała swobody. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych wypracowała sobie break pointa. Piłka była w grze, ale lepiej wymianę przetrwała Aryna. Po chwili nastała jednak druga okazja dla Amerykanki i tym razem błąd popełniła tenisistka z Mińska i na tablicy wyników pojawił się remis - 1:1. Zawodniczka z USA poszła za ciosem i jako pierwsza utrzymała swoje podanie w trzeciej odsłonie.

Czwarte rozdanie rozpoczęło się źle dla Sabalenki, od podwójnego błędu serwisowego. Później było jeszcze 30-15 dla Anisimovej. W kolejnych dwóch punktach Aryna wniosła sporo jakości i wypracowała sobie szansę na 2:2. Mimo to Amerykanka doprowadziła do równowagi i znów zrobiło się ciekawie. Po tym, jak Białorusinka wpakowała piłkę w siatkę, pojawił się break point dla Amandy. Liderka rankingu WTA posłała kapitalny serwis i miała wystawkę przy siatce - ale wyrzuciła piłkę poza linię końcową. Doszło do kolejnego przełamania na korzyść reprezentantki Stanów Zjednoczonych, było 3:1. Po chwili do odrabiania strat rzuciła się Sabalenka. Po dobrych akcjach wypracowała sobie dwie szanse na powrotnego breaka. 23-latka zdołała jednak doprowadzić do stanu równowagi. Rozstrzygnęła na swoją korzyść końcówkę gema i uzyskała trzy "oczka" przewagi.

Amanda chciała iść za ciosem. W trakcie kolejnego rozdania uzyskała piłkę na 5:1 po minimalnym błędzie Aryny. Białorusinka nie poddawała się i oddaliła zagrożenie, dokładając drugiego gema na swoje konto. Presja znów przeszła na stronę Anisimovej. Liderka rankingu WTA robiła, co mogła, by ją zwiększyć. W siódmym rozdaniu mieliśmy 30-15 dla Sabalenki. Od tego momentu Amerykanka zdołała jednak wygrać trzy wymiany z rzędu i wyszła na 5:2. Po zmianie stron 27-latka w komfortowy sposób utrzymała swoje podanie, co oznaczało, że Amanda będzie musiała zamykać spotkanie przy swoim podaniu. Aryna naciskała, wywalczyła sobie break pointa. Później zobaczyliśmy meczbola dla zawodniczki z USA. Anisimova dała się jednak ponieść emocjom i nie wykorzystała szansy na zamknięcie pojedynku. Potem została przełamana.

Po zmianie stron Sabalenka serwowała na 5:5. Z Amerykanki zeszło napięcie i zaczęła grać znakomicie, to rywalka popełniała błędy. Zrobiło się 0-40 z perspektywy Aryny, to dawało kolejne trzy meczbole Anisimovej. Pierwsze dwa obroniła Białorusinka, ale przy trzecim przeciwniczka postawiła "kropkę nad i". Ostatecznie Amanda triumfowała w całym spotkaniu 6:4, 4:6, 6:4. O swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w zawodowej karierze powalczy z Igą Świątek.

Dokładny zapis relacji z meczu Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova jest dostępny TUTAJ.

Główna rywalizacja w Londynie potrwa do 13 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interia Sport. Transmisje z Wimbledonu przeprowadza Telewizja Polsat. Relacje tekstowe z meczów naszych reprezentantów będą dostępne w naszym serwisie.

Polsat Sport Polsat Sport

Aryna Sabalenka Tolga Akmen PAP/EPA

Amanda Anisimova Harry How/Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek Adam Vaughan/EPA PAP