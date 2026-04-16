Sceny ze Świątek za kulisami tuż po wygranym meczu. Była w kompletnym szoku

Po nieudanym starcie w Miami Open i rozstaniu z Wimem Fissettem Iga Świątek, już z nowym trenerem u boku, wróciła na kort i przystąpiła do pierwszego meczu w lubianym przez siebie turnieju w Stuttgarcie. Na początek los przydzielił jej starcie z reprezentantką gospodarzy imprezy, Laurą Siegemund. Polka wygrała 6:2, 6:3. Po wszystkim, w rozmowie z Canal+Sport, podzieliła się spostrzeżeniami dotyczącymi swojej gry.

"Myślę, że bardzo dobrze czułam się na bekhendzie, na forhendzie też, jak odrzucałam moją przeciwniczkę top spinem. Chociaż przyznam, że na tej mączce z uwagi, że jest trochę szybciej, jest mniej okazji do zagrania takiej mega ciężkiej piłki, tak jak na mączce normalnej typu tej w Rzymie. Wciąż to dobrze działało" - relacjonowała.

Często otwierałam sobie kort serwisem, więc mogłam od razu piłkę po returnie zagrać w drugą stronę i to też działało

Dało się dostrzec, że wygrana wprawiła Świątek w bardzo dobry nastrój. A ten jeszcze się poprawił po tym, co zobaczyła już po zejściu za kulisy.

Niespodzianka dla Świątek po wygranej w Stuttgarcie. Aż złapała się za głowę

Już po wygranym meczu za kulisami Porsche Tennis Grand Prix na Igę Świątek czekała bardzo miła niespodzianka - spotkanie z grupą młodych kibiców. Gdy ich zobaczyła, od razu pojawił się u niej szeroki uśmiech. A kiedy zaczęli skandować jej imię, aż złapała się za głowę w geście niedowierzania. Początkowo założyła, że to fani z Polski, ponieważ odziani byli w biało-czerwone barwy, lecz po chwili okazało się, że to ekipa międzynarodowa. Rozmowa odbyła się zatem w języku angielskim.

"Dziękuję wam za wsparcie" - powiedziała i pochwaliła dobór koszulek z jej imieniem. Następnie z przyjemnością zrobiła sobie zdjęcie z całym towarzystwem. "Jazda!" - krzyknęli wszyscy razem. Wideo dokumentujące spotkanie zostało opublikowane przez organizatorów turnieju oraz przez WTA. "Nasza dwukrotna mistrzyni i jej osobisty klub wsparcia" - ogłoszono.

Teraz na Igę czeka chwila na złapanie oddechu, a potem powrót na kort. Najpierw na trening, następnie już na kolejny mecz w Stuttgarcie. Ćwierćfinał z jej udziałem zaplanowano na piątek 17 kwietnia. Jej rywalką będzie albo Mirra Andriejewa albo Alycia Parks. To rozstrzygnie się już dzisiaj. Faworytką jest pierwsza z pań.

Polka miała okazję grać z Rosjanką trzykrotnie. Wygrała raz (Cincinnati 2024), dwa razy górą była przeciwniczka (Indian Wells 2025, Dubaj 2025). Z Amerykanką nie mierzyła się jeszcze nigdy. Parks przeszła długą drogę, by znaleźć się na tym etapie niemieckiego turnieju. Ma już za sobą dwie wygrane w kwalifikacjach: z Evą Bennemann i Wiktoriją Tomową. Z kolei w 1/16 finału na jej drodze stanęła Noma Noha Akugue. Alycia zwyciężyła nad nią 6:4, 6:2.

