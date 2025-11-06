Kolejne spotkanie z Amandą Anisimovą pozwala na umocnienie się tezy, iż zwycięstwo Igi Świątek w finale Wimbledonu 6:0, 6:0 było w dużej mierze wypadkową stresu i braku doświadczenia Amerykanki. Niestety 24-latka szybko odnalazła patent na wygrywanie z raszynianką, czego po raz kolejny byliśmy świadkami w Rijadzie.

Anisimova znów lepsza od Świątek. Nerwowo w Rijadzie

W ćwierćfinale US Open Anisimova dość gładko wygrała ze Świątek 6:4, 6:3. W środowy mecz lepiej weszła jednak mistrzyni Wimbledonu. Walka była wyjątkowo zacięta, a żadna z tenisistek nie dała się przełamać. O triumfie w pierwszym secie decydować musiał tie-break, w którym lepsza była Świątek. Później było niestety już tylko gorzej.

W drugiej partii w kluczowym momencie Amerykanka przełamała po raz pierwszy Polkę i wygrała 6:4, doprowadzając do remisu w setach. Trzeci był już popisem w jej wykonaniu. 6:2 w nieco ponad pół godziny i tym samym to ona, a nie wiceliderka rankingu WTA zwyciężyła i zapewniła sobie awans do półfinału turnieju w Rijadzie.

Świątek kompletnie zaskoczona w Rijadzie. Przykra diagnoza Polki

- Ten mecz przeciw Idze dziś był bardzo trudny, ale myślę, że się nim cieszyłam. Wiedziałam, że to będzie bitwa, więc powiedziałam sobie, by cieszyć się tym wyzwaniem - stwierdziła po zwycięstwie.

Jeszcze w trakcie spotkania nerwy zaczęły udzielać się Idze Świątek. Do tego stopnia, że domagała się wyrzucenia ze stadionu jednego z przeszkadzających jej kibiców. Kibice tym samym byli świadkami zaskakujących scen w Rijadzie. Po odpadnięciu z WTA Finals miała wiele cierpkich słów. Najbardziej boli fakt, że sama Polka nie ukrywała, że nie wie, dlaczego przegrała. Można powiedzieć, że potwierdziły się najgorsze obawy - brak wstępnej diagnozy, co stanowi obecnie największy kłopot naszej tenisistki.

Kiedy robisz wszystko, a to wciąż nie wystarcza, to znaczy, że po prostu musisz poprawić swój tenis. Czułam się dobrze - psychicznie, fizycznie i pod względem gry… więc naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie udało mi się wyjść z grupy

- Szczerze mówiąc, zrobiłam dziś wszystko, co mogłam, więc nie mam żadnych wyrzutów. Czułam, że jestem w rytmie, z pozytywnym nastawieniem. Może niektóre piłki były za krótkie, ale w tenisie nie da się być perfekcyjną. Walczyłam i naprawdę się nie poddałam. Po prostu to nie wystarczyło, co mnie smuci - dodała gorzko.

Tym samym awans z grupy Sereny Williams uzyskały w Rijadzie Jelena Rybakina i Amanda Anisimova. W czwartek poznamy dwie kolejne półfinalistki. Szanse na awans wciąż mają Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Jessica Pegula.

