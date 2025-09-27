Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny w Pekinie, tak kibice potraktowali Igę Świątek. Tego się nie spodziewała

Bartosz Nawrocki

Iga Świątek ma za sobą pierwsze starcie w trakcie WTA Pekinu. Raszynianka wygrała z Chinką Yue Yuan, 110. rakietą rankingu WTA, która w pierwszej rundzie dosyć sensacyjnie pokonała Julię Putincewę. Polka rozstawiona z "jedynką" w kolejnej rundzie zagra z Camilą Osorio. Ostatnio Świątek wzięła udział w konferencji prasowej, na której opowiedziała o sytuacji związanej z nią i chińskimi kibicami.

Po triumfie w WTA 500 Seulu, Iga Świątek przeniosła się do stolicy Chin - Pekinu. Tam odbywa się turniej rangi 1000. Raszynianka już poznała smak końcowego zwycięstwa w tym mieście. Było to w 2023 roku, kiedy Świątek pokonała w finale Ludmiłę Samsonową.

Polska tenisistka jest już po pierwszym meczu w tegorocznej edycji WTA 1000 Pekinu. W pierwszej rundzie, z racji rozstawienia, w dodatku z numerem jeden, Świątek miała "wolny los". W drugiej rundzie zagrała z Chinką Yue Yuan, która wcześniej wyeliminowała, dosyć sensacyjnie, Kazaszkę Julię Putincewę.

Reprezentantka gospodarzy nie miała jednak szans w starciu z wiceliderką rankingu WTA. Po nieco ponad godzinie wszystko było jasne. 6:3, 6:0 dla Igi Świątek, która szybko zameldowała się w 1/16 finału. Tam zmierzy się z Camilą Osorio. Do pojedynku dojdzie w najbliższy poniedziałek.

    Wyjątkowy gest kibiców wobec Igi Świątek. Za chwilę przypomniała, co stało się dwa lata temu

    Iga Świątek została przywitana przez chińskich kibiców w Pekinie jak na prawdziwą gwiazdę przystało. Kiedy wylądowała na lotnisku, organizatorzy wręczyli jej turniejową maskotkę. O tej, a także innej sytuacji raszynianka opowiedziała na konferencji prasowej.

    Serwis Tennisuptodate.com cytuje słowa Igi Świątek. Tenisistka została zapytana o to, jak została przyjęta w Pekinie. Okazuje się, że poza maskotką, którą otrzymała od organizatorów, dostała też wyjątkowe upominki od lokalnych kibiców.

    - Dostałam coś w rodzaju książki z rysunkami. To było jak komiks. Było piękne. Ludzie są naprawdę utalentowani - mówiła Świątek na konferencji.

    Za chwilę zawodniczka przytoczyła sytuację, która miała miejsce dwa lata temu. Wtedy również została przywitana przez kibiców z honorami. Świątek przyznała, że była w szoku.

    Byłam w szoku dwa lata temu, kiedy przyjechałam tutaj (do Pekinu - red.) i dostałam takie prezenty, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam
    powiedziała Iga Świątek, cytowana przez serwis tennisuptodate.com.

    - Ludzie są naprawdę życzliwi i wdzięczni za to, że przyjechaliśmy i gramy, czasami ich inspirując. Tak, to z pewnością nas również zmotywuje. To wspaniałe - dodała polska tenisistka.

    Kolejne rywalki Igi Świątek w WTA 1000 Pekinu

    Iga Świątek musi powalczyć o możliwość gry w 1/8 finału WTA 1000 Pekinu. Jeżeli uda się jej pokonać Camilę Osorio, zagra ze zwyciężczynią pojedynku Lois Boisson/Emma Navarro. W ćwierćfinale możliwe są starcia raszynianki z Martą Kostjuk, Emmą Raducanu czy Jessicą Pegulą. W potencjalnym półfinale Świątek może zagrać m.in. z Mirrą Andriejewą. Dopiero w możliwym finale istnieje ewentualność starcia turniejowej jedynki z dwójką, Coco Gauff.

