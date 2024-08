WTA Cincinnati. Bolesne zderzenie Świątek z półfinałem. Sabalenka była za mocno

W drugiej partii przewaga Sabalenki stała się jeszcze większa. 3. rakieta świata dwukrotnie przełamała Polkę i wyszła na prowadzenie 4:1. Chwilę później było już 5:1 - Białorusince wychodziło niemal wszystko , a Iga wyglądała na coraz bardziej sfrustrowaną. Aż do wyjątkowego, siódmego gema. W nim byliśmy świadkami nieprawdopodobnych scen.

Świątek podawała, ale w jej grze było tyle nerwowości, że po trzech krótkich wymianach było już 40-0 dla Aryny Sabalenki. 26-latka miała tym samym aż trzy piłki meczowe. I wtedy nastąpił niebywały zryw mistrzyni Rolanda Garrosa . Doprowadziła do stanu 40-40, ale przewaga wciąż była po stronie rywalki.

Komunikat ze strony WTA nadszedł w trakcie meczu. Świątek wyróżniona

Ilekroć Białorusinka osiągała przewagę i miała na rakiecie piłkę meczową, Iga Świątek wychodziła z opresji obronną ręką. I tak w kółko. Gem niesamowicie się wydłużał, a Sabalenka nie była w stanie "dokończyć" przeciwniczki. Ostatecznie po siedmiu obronionych piłkach meczowych to Iga dopisała go do swojego konta. Reakcja ze strony WTA była natychmiastowa.