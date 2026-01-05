Od rywalizacji w United Cup Iga Świątek rozpoczęła kolejny sezon. Już na starcie rozgrywek kibice mieli wiele powodów do radości za sprawą Huberta Hurkacza. Po ponad 200 dni od ostatniego występu 28-latek dał prawdziwy popis i pokonał 6:3, 6:4 trzeciego tenisistę rankingu ATP - Alexandra Zvereva.

Hurkacz zaskoczył, ale co się stało u Świątek. Imponująca forma rywalki

Zaraz po "Hubim" na korcie pojawiła się Iga Świątek, naprzeciwko której miejsce zajęła Eva Lys. W ubiegłym sezonie Polka rywalizowała z nią dwukrotnie, w obu przypadkach gładko wygrywając po 2:0. Przebieg poniedziałkowego spotkania był skrajnie inny.

39. rakieta świata kapitalnie weszła w mecz, prezentując szeroki repertuar zagrań, do tego niemal nie popełniając błędów. Tych po stronie Świątek było za to co nie miara. Dość powiedzieć, że to Lys dominowała w pierwszej partii, którą zasłużenie wygrała w niecałą godzinę 6:3.

Tenis. Eva Lys lepsza od Swiątek w 1. secie. Ekspert zachwycony

Imponująca postawa Niemki nie przeszła w mediach bez echa. Tuż po tym, jak Świątek opuściła kort z nietęgą miną, wyjątkowy wpis poświęcony Evie Lys opublikował w mediach społecznościowych dziennikarz Jose Morgado.

Lys sama jest zszokowana poziomem, jaki prezentuje. Niesamowite sceny

Po drugim secie, który padł łupem Świątek, która zrewanżowała się młodszej rywalce i wygrała 6:3, zauważył, jak źle dzisiaj wygrywają gemy serwisowe w wykonaniu Polki. W dwóch pierwszych partiach z siedmiu gemów serwisowych dała się przełamać aż sześć razy. Sama jednak również przełamywała przeciwniczkę.

Mocno zdziwieni z pewnością byli również widzowie, a także pozostali eksperci. W końcu dla Raszynianki był to dopiero drugi raz w karierze, koedy przegrała seta otwierającego sezon. Wcześniej zdarzyło jej się to w rywalizacji z Kają Juvan w 1/32 WTA Melbourne w 2021 roku.

Ostatecznie po trwającej aż 2,5 godziny walce na korcie Iga Świątek odwróciła losy rywalizacji i wygrała z Evą Lys 3:6, 6:3, 6:4, a Polacy podwyższyli prowadzenie nad Niemcami w United Cup.

