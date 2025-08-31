Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny tuż po meczu Świątek. Wymowne zachowanie Polki podczas konferencji. Nie mogła przejść obojętnie

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Iga Świątek minionej nocy pokonała Rosjankę Annę Kalinską i wywalczyła awans do czwartej rundy US Open. Po wygranym spotkaniu polska tenisistka musiała zmierzyć się z pytaniami dziennikarzy. Jednym z nich był ten, który ostatnio "podpadł" jej z powodu nietypowego pytania o koraliki we włosach. Podczas kolejnego spotkania Świątek sprawiała wrażenie wyraźnie zdystansowanej i niechętnie odpowiadała na zadawane pytania.

Iga Świątek na US Open
Iga Świątek na US OpenAndrew Schwartz / SplashNews.comEast News

Iga Świątek zdołała zakwalifikować się do czwartej rundy US Open. Po gładkiej wygranej nad Emilianą Arango oraz niespodziewanie wymagającej batalii z Suzan Lamens w noc z soboty na niedzielę polska tenisistka mierzyła się z Anną Kalinską. Było to kolejne bardzo wymagające spotkanie dla Świątek.

Polka zaczęła fatalnie, po dwóch przegranych gemach przy własnym serwisie Rosjanka wyszła na prowadzenie 5:1. Chwilę później Kalinska miała aż cztery piłki setowe, których jednak nie potrafiła wykorzystać. Świątek za to zanotowała kapitalny powrót, najpierw wyrównując stan pierwszego seta, by finalnie zwyciężyć w tie-breaku pozwalając rywale na zdobycie zaledwie dwóch punktów.

Drugi set był już zdecydowanie bardziej stabilny. Obie zawodniczki lepiej spisywały się przy swoim serwisie i po wzajemnym przełamaniu na starcie drugiej partii przez dłuższy czas wynik oscylował w okolicach remisu. W decydującym momencie mocniejsza mentalnie okazała się Świątek, która najpierw przełamała Kalinską, a następnie przypieczętowała swój triumf w tym spotkaniu.

Zwycięstwo 7:6(2), 6:4 sprawiło, że Iga Świątek w czwartej rundzie US Open zmierzy się z inną Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Ta w swoim ostatnim meczu nie pozostawiła najmniejszych wątpliwości i rozbiła Laurę Siegemund 6:0, 6:1.

Zobacz również:

Iga Świątek rywalizowała z Anną Kalinską o awans do czwartej rundy US Open
Iga Świątek

Cudowny powrót Świątek w pierwszej partii z Kalinską. Polka zagra o ćwierćfinał US Open

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Kolejne starcie Świątek z dziennikarzem. Pojawiła się wymowna cisza

    Po meczu wielu wskazywało na kiepski początek Świątek, a następnie szybką przemianę, która pozwoliła na odratowanie pierwszego seta. Dzięki temu łatwiej było Polce podejść do drugiej partii, w której również okazała się lepsza.

    - Nie wiem jak, ale skoncentrowałam się na prostych rzeczach, piłka zaczęła trafiać w kort, a ona popełniała coraz więcej błędów i mecz był coraz bardziej wyrównany. Czułam, że nie mam nic do stracenia, bo przegrywałam przecież dość wyraźnie, więc po prostu poszłam na całość, bo co mogłam zrobić? - tak "na gorąco" po zakończeniu spotkania wypowiadała się Świątek.

    Z pytaniami dziennikarzy Świątek musiała zmierzyć się podczas konferencji prasowej. O tradycyjnym spotkaniu zawodników z przedstawicielami mediów ostatnio było głośno. Wszystko przez nietypowe pytanie jednego z dziennikarzy o "wpleceniu we włosy koralików". Reakcja Świątek była bardzo wymowna i szybko stała się viralem w mediach społecznościowych.

    Co to jest za pytanie? Co to jest za pytanie, przepraszam? O co chodzi?
    Zmieszana Świątek nie miała zamiaru odpowiadać na pytanie dziennikarza na temat stylizacji włosów podczas meczu

    Zobacz również:

    Iga Świątek po wygranej z Anną Kalinską awansowała do czwartej rundy US Open
    Iga Świątek

    Świątek przemówiła po nocnym triumfie w US Open. "Nie mam nic do stracenia"

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński

      Po spotkaniu z Kalinską podczas konferencji prasowej doszło do kolejnej rozmowy Świątek z dziennikarzem, który zdołał ją wyprowadzić z równowagi. Na samym początku swojej wypowiedzi przeprosił polską tenisistkę za "niezręcznie sformułowane pytanie podczas poprzedniej konferencji". Polka na te słowa zareagowała jedynie wymownym skinięciem dłoni.

      Dystans Świątek do tego dziennikarza był nader widoczny. Na pytanie czy niedawno zakończone spotkanie było najbardziej wyrównanym, które Polka rozegrała z Kalinską, Świątek odpowiedziała po kilkusekundowej ciszy. Jej odpowiedź również nie była zbyt obszerna. - No tak, to był najbardziej zacięty mecz - rzuciła polska tenisistka.

      Świątek następnie została zapytana o słowa Coco Gauff dotyczące różnicy pomiędzy grą w sesji dziennej oraz wieczornej w kontekście przygotowań do spotkania z Rosjanką. - Myślę, że bardziej musiałam się przyzwyczaić do świateł i innej atmosfery na korcie. Ale jeśli chodzi o warunki, to wydawały się podobne - dodała Świątek.

      Pod sam koniec konferencji dziennikarz, który "podpadł" Świątek zadał jeszcze jedno pytanie. Druga tenisistka światowego rankingu na pytanie czy temu spotkaniu brakowało płynności odrzekła, że nie rozumie tego pytania. Tuż po tym dała sygnał o chęci zakończenia konferencji prasowej, co nastąpiło błyskawicznie.

      Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO]AP© 2025 Associated Press

      Zobacz również:

      Iga Świątek lepsza od Anny Kalinskiej
      Iga Świątek

      W Rosji huczy po zwycięstwie Świątek. Już nie "polska oszustka". Takich słów nikt się nie spodziewał

      Maciej Brzeziński
      Maciej Brzeziński
      Tenisistka w czarnej czapce i stroju sportowym zaciśnięta pięść w geście triumfu na korcie tenisowym, niebieskie tło z rozmazanym napisem.
      Iga Świątek lepsza od Anny KalinskiejCHARLY TRIBALLEAU AFP
      Tenisistka w białym stroju uderza piłkę na zielono-niebieskim korcie, skupiona na precyzyjnym wykonaniu zagrania.
      Iga Świątek, US Open 2025Sarah StierAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja