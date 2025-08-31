Iga Świątek zdołała zakwalifikować się do czwartej rundy US Open. Po gładkiej wygranej nad Emilianą Arango oraz niespodziewanie wymagającej batalii z Suzan Lamens w noc z soboty na niedzielę polska tenisistka mierzyła się z Anną Kalinską. Było to kolejne bardzo wymagające spotkanie dla Świątek.

Polka zaczęła fatalnie, po dwóch przegranych gemach przy własnym serwisie Rosjanka wyszła na prowadzenie 5:1. Chwilę później Kalinska miała aż cztery piłki setowe, których jednak nie potrafiła wykorzystać. Świątek za to zanotowała kapitalny powrót, najpierw wyrównując stan pierwszego seta, by finalnie zwyciężyć w tie-breaku pozwalając rywale na zdobycie zaledwie dwóch punktów.

Drugi set był już zdecydowanie bardziej stabilny. Obie zawodniczki lepiej spisywały się przy swoim serwisie i po wzajemnym przełamaniu na starcie drugiej partii przez dłuższy czas wynik oscylował w okolicach remisu. W decydującym momencie mocniejsza mentalnie okazała się Świątek, która najpierw przełamała Kalinską, a następnie przypieczętowała swój triumf w tym spotkaniu.

Zwycięstwo 7:6(2), 6:4 sprawiło, że Iga Świątek w czwartej rundzie US Open zmierzy się z inną Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Ta w swoim ostatnim meczu nie pozostawiła najmniejszych wątpliwości i rozbiła Laurę Siegemund 6:0, 6:1.

Kolejne starcie Świątek z dziennikarzem. Pojawiła się wymowna cisza

Po meczu wielu wskazywało na kiepski początek Świątek, a następnie szybką przemianę, która pozwoliła na odratowanie pierwszego seta. Dzięki temu łatwiej było Polce podejść do drugiej partii, w której również okazała się lepsza.

- Nie wiem jak, ale skoncentrowałam się na prostych rzeczach, piłka zaczęła trafiać w kort, a ona popełniała coraz więcej błędów i mecz był coraz bardziej wyrównany. Czułam, że nie mam nic do stracenia, bo przegrywałam przecież dość wyraźnie, więc po prostu poszłam na całość, bo co mogłam zrobić? - tak "na gorąco" po zakończeniu spotkania wypowiadała się Świątek.

Z pytaniami dziennikarzy Świątek musiała zmierzyć się podczas konferencji prasowej. O tradycyjnym spotkaniu zawodników z przedstawicielami mediów ostatnio było głośno. Wszystko przez nietypowe pytanie jednego z dziennikarzy o "wpleceniu we włosy koralików". Reakcja Świątek była bardzo wymowna i szybko stała się viralem w mediach społecznościowych.

Co to jest za pytanie? Co to jest za pytanie, przepraszam? O co chodzi?

Po spotkaniu z Kalinską podczas konferencji prasowej doszło do kolejnej rozmowy Świątek z dziennikarzem, który zdołał ją wyprowadzić z równowagi. Na samym początku swojej wypowiedzi przeprosił polską tenisistkę za "niezręcznie sformułowane pytanie podczas poprzedniej konferencji". Polka na te słowa zareagowała jedynie wymownym skinięciem dłoni.

Dystans Świątek do tego dziennikarza był nader widoczny. Na pytanie czy niedawno zakończone spotkanie było najbardziej wyrównanym, które Polka rozegrała z Kalinską, Świątek odpowiedziała po kilkusekundowej ciszy. Jej odpowiedź również nie była zbyt obszerna. - No tak, to był najbardziej zacięty mecz - rzuciła polska tenisistka.

Świątek następnie została zapytana o słowa Coco Gauff dotyczące różnicy pomiędzy grą w sesji dziennej oraz wieczornej w kontekście przygotowań do spotkania z Rosjanką. - Myślę, że bardziej musiałam się przyzwyczaić do świateł i innej atmosfery na korcie. Ale jeśli chodzi o warunki, to wydawały się podobne - dodała Świątek.

Pod sam koniec konferencji dziennikarz, który "podpadł" Świątek zadał jeszcze jedno pytanie. Druga tenisistka światowego rankingu na pytanie czy temu spotkaniu brakowało płynności odrzekła, że nie rozumie tego pytania. Tuż po tym dała sygnał o chęci zakończenia konferencji prasowej, co nastąpiło błyskawicznie.

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek lepsza od Anny Kalinskiej CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek, US Open 2025 Sarah Stier AFP