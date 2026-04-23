Sceny po meczu. Tak Hiszpanie potraktowali Świątek. Wystarczyły 4 słowa

Tomasz Brożek

Iga Świątek bez większych problemów zapewniła sobie awans do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie, ogrywając w czwartek w dwóch setach ukraińską tenisistką Darię Snigur. Po spotkaniu polska tenisistka stanęła przed mikrofonem, wywołując wzmożoną reakcję wśród hiszpańskiej publiczności. A wystarczyły jej do tego zaledwie cztery wypowiedziane słowa.

Iga Świątek na korcie w Madrycie w ciemnym stroju i czarnej czapce, ociera twarz przedramieniem, w tle trybuny i reklamy.
Iga Świątek na korcie w Madrycie

Bojem z Darią Snigur przyszło Idze Świątek zainaugurować tegoroczne zmagania w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Mieszkająca w Warszawie ukraińska tenisistka ograła wcześniej w pierwszej rundzie rywalizującą pod flagą Australii, a pochodzącą z Rosji Darię Kasatkinę. Ale w starciu z byłą liderką światowego rankingu okazała się bez szans.

W pierwszym secie 24-latka urwała naszej tenisistce tylko jednego gema. W drugim prowadziła początkowo 2:0 z przewagą przełamania, ale potem Iga Świątek wróciła na odpowiedni kurs. I wygrała sześć kolejnych gemów, pieczętując swój awans do trzeciej rundy, w której czeka ją bój z jedną z Amerykanek - Alycia Parks lub Ann Li.

WTA 1000 Madryt. Iga Świątek już w trzeciej rundzie. Poruszenie na trybunach

Po meczu Iga Świątek wyraziła zadowolenie z tego, co zaprezentowała na korcie.

Jestem bardzo szczęśliwa. Madryt to wyjątkowe miejsce do gry, ze względu na to, jak szczególny jest to turniej, ale i panujące tu warunki. Jestem zadowolona, że dobrze się do nich dostosowałam. Byłam solidna i po prostu grałam swoją grę
tłumaczyła Polka

A mówiąc więcej o korcie, który jest nieco "szybszy" od innych aren ziemnych, dodała: - Musisz być gotowa na to, że twoja przeciwniczka nie da ci czasu, ale z drugiej strony trzeba być solidną i zachować spokój w podejmowaniu decyzji, bo łatwo stracić kontrolę.

Zachowaj cierpliwość, zachowaj solidność, przebijaj piłki, podejmuj dobre decyzje. O to tu chodzi
wyłożyła klucz do sukcesu 24-latka

Zobacz również:

Iga Świątek mogła liczyć na wyjątkowe odwiedziny w Madrycie
Iga Świątek

Zaskoczenie. Uchwycili go u boku Świątek. Zdjęcia prosto z Hiszpanii

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Na koniec Iga Świątek została zagadnięta o język hiszpański, którego - jak przyznała - uczyła się w latach szkolnych. I dała się namówić na krótką próbkę swoich umiejętności.

- Szczerze mówiąc, powinnam uczyć się więcej, ale... "Hola. ¿Cómo estás, Madrid"? - powiedziała Polka, pytając o samopoczucie mieszkańców stolicy Hiszpanii, po czym została potraktowana falą braw i pełnych entuzjazmu okrzyków.

- Ale muszę powiedzieć, że w tym tygodniu starałam się nieco mówić po hiszpańsku. Na przykład zamawiając jedzenie - zaznaczyła natychmiast Iga Świątek.

I opowiedziała, jak po zamówienie dwóch kanapek po hiszpańsku obsługa lokalu zaczęła mówić do niej właśnie w tym języku, a wówczas nie miała pojęcia o co chodzi, przez co musiała przejść na angielski.

- Ale staram się być lepsza. Mam hiszpańskiego trenera, więc mam nadzieję, że to mi pomoże - zakończyła swoją wypowiedź zadowolona z wygranej Iga Świątek.

Zobacz również:

Na zdjęciu Garbine Muguruza oraz Iga Świątek
Iga Świątek

Dyrektor turnieju w Madrycie ogłasza. Zabrakło miejsca dla Świątek

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Młoda kobieta ubrana w jasną kurtkę oraz czarną czapkę z daszkiem siedzi przy mikrofonie na tle ciemnej ściany, wygląda na skupioną i poważną.
Iga Świątekvia ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Iga Świątek
Iga ŚwiątekWilliam WestAFP
młoda kobieta w sportowym stroju stoi na korcie tenisowym, na jej stroju przypięta jest wstążka w kolorach niebieskim i żółtym, twarz napięta i skupiona, tło rozmazane i ciemne
Daria Snigur Flaviu Buboi / NurPhotoAFP
Terence Atmane - Miomir Kecmanovic. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
