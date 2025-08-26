Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny po meczu Świątek. Nie do wiary, do czego doszło na trybunach. Bez skrupułów

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Iga Świątek potrzebowała zaledwie 60 minut, aby zameldować się w 2. rundzie US Open. Polka pokonała na inaugurację Emilianę Arango i może już myśleć o kolejnym pojedynku. Tuż po meczu z Kolumbijką na trybunach Arthur Ashe Stadium doszło do niebywałych scen. Kibice wręcz się rzucili na siebie.

Iga Świątek zainaugurowała US Open 2025. Polka rozpoczęła zmagania w Nowym Jorku najlepiej, jak tylko mogła. W meczu pierwszej rundy pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2. - Starałam się przyzwyczaić do kortu, do innego trochę rytmu niż był w Cincinnati. I przede wszystkim do tego światłocienia. Połowa piłek, gdy byłam po drugiej stronie mi "znikała". Nie ma to jednak większego znaczenia. Dostosowałam się dobrze i dzięki temu solidnie grałam - oznajmiła po meczu.

Świątek po spotkaniu rozdała sporo autografów, ale to nie wszystko. Podpisała także kilka piłeczek tenisowych, a następnie posłała je fanom siedzącym na trybunach Arthur Ashe Stadium. - Złapać piłkę wystrzeloną w trybuny przez Igę Świątek? Marzenie każdego kibica. I to bynajmniej nie tylko z Polski - czytamy na profilu Eurosport Polska. Na krótkim nagraniu widać, że kibice walczyli wręcz o to, aby mieć taką bezcenną pamiątkę z tego spotkania.

Świątek po meczu z Arrango pobiła kilka rekordów. Polka zdetronizowała Monikę Seles w liczbie wyygranych meczów otwarcia z rzędu w erze Open. Od teraz jest to 65 spotkań. Ponadto wyrównała rekord Agnieszki Radwańskiej dotyczący zwycięstw w pierwszych rundach turniejów wielkoszlemowych. "Isia" miała serię 24 zwycięstw między Roland Garros 2009, a Australian Open 2015. Raszynianka swoją serię rozpoczęła na US Open 2019.

Iga Świątek jest jedną z faworytek do zwycięstwa w całym turnieju. W 2. rundzie zmierzy się z Suzan Lamens. Holenderka na inaugurację pokonała Valerie Glozman 6:4, 6:2. Relację tekstową z tego spotkania będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Tenisistka w sportowym stroju i czapce, z uniesioną zaciśniętą pięścią, trzyma niebieską rakietę tenisową, na jej twarzy widać determinację, a w tle rozmyte trybuny stadionu.
Iga ŚwiątekYuki IWAMURA East News
Tenisistka ubrana w sportowy strój, trzymająca w ręku piłkę tenisową, stoi na niebieskim korcie podczas meczu; intensywne światło słoneczne oraz czapka z daszkiem chroniąca przed słońcem.
Iga ŚwiątekDYLAN BUELLAFP
Tenisistka w czarnej koszulce podczas wykonywania serwisu na korcie tenisowym, z widoczną piłką w powietrzu, w tle rozmyta publiczność kibicująca na trybunach.
Iga Świątek jest jedną z faworytek US Open 2025SELCUK ACARAFP
Iga Świątek - Elina Switolina 7:6 (5), 6:3. Skrót meczu. WIDEOAP© 2025 Associated Press
