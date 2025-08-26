Sceny po meczu Świątek. Nie do wiary, do czego doszło na trybunach. Bez skrupułów

Iga Świątek zainaugurowała US Open 2025. Polka rozpoczęła zmagania w Nowym Jorku najlepiej, jak tylko mogła. W meczu pierwszej rundy pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2. - Starałam się przyzwyczaić do kortu, do innego trochę rytmu niż był w Cincinnati. I przede wszystkim do tego światłocienia. Połowa piłek, gdy byłam po drugiej stronie mi "znikała". Nie ma to jednak większego znaczenia. Dostosowałam się dobrze i dzięki temu solidnie grałam - oznajmiła po meczu.

Świątek po spotkaniu rozdała sporo autografów, ale to nie wszystko. Podpisała także kilka piłeczek tenisowych, a następnie posłała je fanom siedzącym na trybunach Arthur Ashe Stadium. - Złapać piłkę wystrzeloną w trybuny przez Igę Świątek? Marzenie każdego kibica. I to bynajmniej nie tylko z Polski - czytamy na profilu Eurosport Polska. Na krótkim nagraniu widać, że kibice walczyli wręcz o to, aby mieć taką bezcenną pamiątkę z tego spotkania.

Świątek po meczu z Arrango pobiła kilka rekordów. Polka zdetronizowała Monikę Seles w liczbie wyygranych meczów otwarcia z rzędu w erze Open. Od teraz jest to 65 spotkań. Ponadto wyrównała rekord Agnieszki Radwańskiej dotyczący zwycięstw w pierwszych rundach turniejów wielkoszlemowych. "Isia" miała serię 24 zwycięstw między Roland Garros 2009, a Australian Open 2015. Raszynianka swoją serię rozpoczęła na US Open 2019.

Iga Świątek jest jedną z faworytek do zwycięstwa w całym turnieju. W 2. rundzie zmierzy się z Suzan Lamens. Holenderka na inaugurację pokonała Valerie Glozman 6:4, 6:2. Relację tekstową z tego spotkania będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek Yuki IWAMURA East News

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP

Iga Świątek jest jedną z faworytek US Open 2025 SELCUK ACAR AFP

Iga Świątek - Elina Switolina 7:6 (5), 6:3. Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press