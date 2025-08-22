Zaraz po zakończeniu rywalizacji w Cincinnati Iga Świątek przetransportowała się do Nowego Jorku, gdzie czekały na nią starcia w ramach ostatniego Wielkiego Szlema tego sezonu - US Open. Raszynianka wzięła udział w rywalizacji mieszanej, gdzie wraz z Casperem Ruudem dotarła aż do finału. Niestety tam polsko-norweski duet przegrał ostatecznie z parą Errani - Vavassori. Mimo to Ruud i Świątek zachowali dobre nastroje, co było szczególnie widoczne podczas pomeczowych wywiadów.

Ruud wprost o "chemii" w grze ze Świątek. Padło nazwisko Nadala

Tuż po zakończeniu rywalizacji Iga Świątek oraz Casper Ruud udzielili wywiadu, w którym to Norweg odpowiedział między innymi na pytanie o frustrację "deblowych" zawodników, która narosła po ogłoszeniu rywalizacji par mieszanych na amerykańskim Wielkim Szlemie.

Później wypowiedź 26-latka skupiła się już na samym turnieju. Przyznał, że choć sprawiła mu ona wiele frajdy, to nie mógł pominąć również swego rodzaju presji, która ciążyła na obydwu finałowych duetach. W żartach Ruud zasugerował także, że gdyby odpadli na wcześniejszym etapie rywalizacji, to prawdopodobnie Iga nie byłaby skłonna dłużej grywać z nim, jeśli zdecydowałaby się na ponowne przystąpienie do mieszanej rywalizacji w przyszłości. Te słowa Polka skomentowała jedynie wymownym wyrazem twarzy.

Świątek przemówiła dopiero wtedy, kiedy Ruud zaczął mówić o "chemii" jaka panowała między nim a raszynianką na korcie. Tenisista stwierdził bowiem, że z racji na przeszłe występy w podobnych formatach obydwoje są doświadczonymi zawodnikami, jeśli chodzi o mieszaną rywalizację. Potwierdził także, że jego zgranie ze Świątek jest na bardzo dobrym poziomie, a i w życiu prywatnym są dość podobnymi personami. To właśnie te słowa skłoniły Polkę do wtrącenia krótkiej, aczkolwiek dosadnej sugestii.

Jesteśmy dziećmi "Rafy" (Nadala red.)

Nie od dziś wiadomo, że Rafael Nadal jest jedną z największych inspiracji dla Igi Świątek. Niejednokrotnie stawiała ona Hiszpana jako niekwestionowanego idola, do którego poziomu zawsze chciała dorównywać. Dla Ruuda Nadal również był inspiracją, dlatego stwierdzenie "dzieci Rafy" jest w tym przypadku jak najbardziej uzasadnione.

To dopiero początek przygody Świątek z tegoroczną rywalizacją na US Open. Już 24 sierpnia przystąpi ona bowiem do zmagań w ramach gry pojedynczej, gdzie czeka już na nią kolumbijska tenisistka Emiliana Arango.

Iga Świątek i Casper Ruud TIMOTHY A. CLARY AFP

Rafael Nadal i Iga Świątek Matthew Stockman AFP

Iga Swiątek i Casper Ruud TIMOTHY A.CLARY AFP

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press