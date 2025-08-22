Sceny po finale US Open. Świątek nie wytrzymała po słowach Ruuda. Zaczęła mówić o Nadalu
Tuż po zwycięstwie w Cincinnati Iga Świątek, w parze z Casperem Ruudem dotarła do finału wielkoszlemowego US Open w rywalizacji mieszanej. Tam polsko-norweski duet musiał jednak uznać wyższość włoskiej pary Errani - Vavassori. Tuż po zakończeniu meczu Ruud oraz Świątek udzielali wywiadu, w którym to Norweg zachwalał "chemię", panującą między nimi. Raszynianka nie mogła przejść obojętnie wobec jego słów i wywołała do tablicy... Rafaela Nadala.
Iga Świątek wreszcie powróciła na odpowiednie tory. Nieco ponad miesiąc po brawurowym zwycięstwie na kortach Wimbledonu, Polka po raz pierwszy w karierze dotarła do finału turnieju WTA Cincinnati. Tam stanęła naprzeciw Jasmine Paolini, która to w przeszłości przegrywała każde starcie z raszynianką. Tak było i tym razem, dzięki czemu Świątek mogła unieść ku górze kolejne prestiżowe trofeum w swojej karierze.
Zaraz po zakończeniu rywalizacji w Cincinnati Iga Świątek przetransportowała się do Nowego Jorku, gdzie czekały na nią starcia w ramach ostatniego Wielkiego Szlema tego sezonu - US Open. Raszynianka wzięła udział w rywalizacji mieszanej, gdzie wraz z Casperem Ruudem dotarła aż do finału. Niestety tam polsko-norweski duet przegrał ostatecznie z parą Errani - Vavassori. Mimo to Ruud i Świątek zachowali dobre nastroje, co było szczególnie widoczne podczas pomeczowych wywiadów.
Ruud wprost o "chemii" w grze ze Świątek. Padło nazwisko Nadala
Tuż po zakończeniu rywalizacji Iga Świątek oraz Casper Ruud udzielili wywiadu, w którym to Norweg odpowiedział między innymi na pytanie o frustrację "deblowych" zawodników, która narosła po ogłoszeniu rywalizacji par mieszanych na amerykańskim Wielkim Szlemie.
Później wypowiedź 26-latka skupiła się już na samym turnieju. Przyznał, że choć sprawiła mu ona wiele frajdy, to nie mógł pominąć również swego rodzaju presji, która ciążyła na obydwu finałowych duetach. W żartach Ruud zasugerował także, że gdyby odpadli na wcześniejszym etapie rywalizacji, to prawdopodobnie Iga nie byłaby skłonna dłużej grywać z nim, jeśli zdecydowałaby się na ponowne przystąpienie do mieszanej rywalizacji w przyszłości. Te słowa Polka skomentowała jedynie wymownym wyrazem twarzy.
Świątek przemówiła dopiero wtedy, kiedy Ruud zaczął mówić o "chemii" jaka panowała między nim a raszynianką na korcie. Tenisista stwierdził bowiem, że z racji na przeszłe występy w podobnych formatach obydwoje są doświadczonymi zawodnikami, jeśli chodzi o mieszaną rywalizację. Potwierdził także, że jego zgranie ze Świątek jest na bardzo dobrym poziomie, a i w życiu prywatnym są dość podobnymi personami. To właśnie te słowa skłoniły Polkę do wtrącenia krótkiej, aczkolwiek dosadnej sugestii.
Jesteśmy dziećmi "Rafy" (Nadala red.)
Nie od dziś wiadomo, że Rafael Nadal jest jedną z największych inspiracji dla Igi Świątek. Niejednokrotnie stawiała ona Hiszpana jako niekwestionowanego idola, do którego poziomu zawsze chciała dorównywać. Dla Ruuda Nadal również był inspiracją, dlatego stwierdzenie "dzieci Rafy" jest w tym przypadku jak najbardziej uzasadnione.
To dopiero początek przygody Świątek z tegoroczną rywalizacją na US Open. Już 24 sierpnia przystąpi ona bowiem do zmagań w ramach gry pojedynczej, gdzie czeka już na nią kolumbijska tenisistka Emiliana Arango.