Sceny na treningu Świątek. "Rozłam" Polki z trenerem. "Inaczej zginę"

Na trening Igi Świątek zajrzała kamera Eurosportu. I to właśnie za jej sprawą poznaliśmy finałowe predykcje i oczekiwania ze strony naszej najlepszej tenisistki.

- Komu jutro kibicujecie? - padło pytanie, które jako pierwszy usłyszał trener Francisco Roig. Zanim jednak zdążył na nie odpowiedzieć, do akcji wkroczyła jego podopieczna.

- Messi! - krzyknęła Iga Świątek.

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A następnie głos zabrał doświadczony szkoleniowiec. - Oczywiście wspieram swoją drużynę, Hiszpanię - powiedział bez niespodzianki.

- Messi! Messi! - nie dawała jednak za wygraną ósma obecnie rakieta świata.

- Hej, Iga - strofował ją z uśmiechem Hiszpański szkoleniowiec. - Mieliśmy małą dyskusję na ten temat. Ona też bardzo lubi Hiszpanię - dodał.

- Cóż, muszę. Bo inaczej zginę na treningu - zażartowała ósma zawodniczka rankingu WTA.

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Iga Świątek już wcześniej deklarowała, że ze względu na postać Hiszpana będzie najprawdopodobniej wspierała kadrę "La Roja". - Komu będę kibicowała? No pewnie Hiszpanii. Nie mam za bardzo wyjścia teraz z Francisco, więc myślę, że Hiszpanii - mówiła w rozmowie z Polsatem Sport.

Urodzony w Barcelonie 58-latek żywi głęboką nadzieję w to, że podopieczni Luisa de la Fuente staną w niedzielę na wysokości zadania, skutecznie stając na drodze Argentyny liczącej na drugi z rzędu tytuł mistrza świata.

- Całe moje wsparcie dla Hiszpanii. Radzą sobie świetnie. Mam nadzieję, że jutro będą mieli swój najlepszy dzień i to będzie ekscytujące dla reszty świata. Naprzód, Hiszpanio! - powiedział Francisco Roig.

A Iga Świątek zakończyła temat w sposób niezwykle neutralny.

Po prostu trzymam kciuki za dobry mecz. Będę dyplomatyczna

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Iga Świątek w akcji Alberto PIZZOLI / AF AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP

Iga Świątek i Francisco Roig Javier Garcia/Shutterstock East News





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