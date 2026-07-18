Sceny na treningu Świątek. "Rozłam" Polki z trenerem. "Inaczej zginę"
Jutrzejszy finał piłkarskich mistrzostw świata, w którym Argentyna jako obrońca tytułu zmierzy się z reprezentacją Hiszpanii, to wydarzenie wykraczające daleko poza świat futbolu. Mundialowe emocje dotarły nawet na... trening Igi Świątek, która przed decydującą batalią zdaje się być po części rozdarta. Wątpliwości co do tego, komu kibicować w walce o najcenniejszy skalp nie ma za to rzecz jasna jej szkoleniowiec - Francisco Roig.
Na trening Igi Świątek zajrzała kamera Eurosportu. I to właśnie za jej sprawą poznaliśmy finałowe predykcje i oczekiwania ze strony naszej najlepszej tenisistki.
- Komu jutro kibicujecie? - padło pytanie, które jako pierwszy usłyszał trener Francisco Roig. Zanim jednak zdążył na nie odpowiedzieć, do akcji wkroczyła jego podopieczna.
- Messi! - krzyknęła Iga Świątek.
Zobaczyła, co zrobiła Iga Świątek. Bezlitosny osąd. Tego już za wiele
A następnie głos zabrał doświadczony szkoleniowiec. - Oczywiście wspieram swoją drużynę, Hiszpanię - powiedział bez niespodzianki.
- Messi! Messi! - nie dawała jednak za wygraną ósma obecnie rakieta świata.
- Hej, Iga - strofował ją z uśmiechem Hiszpański szkoleniowiec. - Mieliśmy małą dyskusję na ten temat. Ona też bardzo lubi Hiszpanię - dodał.
- Cóż, muszę. Bo inaczej zginę na treningu - zażartowała ósma zawodniczka rankingu WTA.
Finał MŚ 2026 Hiszpania - Argentyna. Iga Świątek zabrała głos
Iga Świątek już wcześniej deklarowała, że ze względu na postać Hiszpana będzie najprawdopodobniej wspierała kadrę "La Roja". - Komu będę kibicowała? No pewnie Hiszpanii. Nie mam za bardzo wyjścia teraz z Francisco, więc myślę, że Hiszpanii - mówiła w rozmowie z Polsatem Sport.
Urodzony w Barcelonie 58-latek żywi głęboką nadzieję w to, że podopieczni Luisa de la Fuente staną w niedzielę na wysokości zadania, skutecznie stając na drodze Argentyny liczącej na drugi z rzędu tytuł mistrza świata.
- Całe moje wsparcie dla Hiszpanii. Radzą sobie świetnie. Mam nadzieję, że jutro będą mieli swój najlepszy dzień i to będzie ekscytujące dla reszty świata. Naprzód, Hiszpanio! - powiedział Francisco Roig.
A Iga Świątek zakończyła temat w sposób niezwykle neutralny.
Po prostu trzymam kciuki za dobry mecz. Będę dyplomatyczna